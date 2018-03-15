Katılım bankalarının rekabet gücü artıyor

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Katılım bankalarının 2017'de aktif büyüklüklerini yüzde 20 ile sektöre paralel arttırarak 160 milyar liranın üzerine taşıdığını belirten Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) Başkanı Melikşah Utku, net kârın ise yüzde 43 ile sektör ortalaması olan yüzde 30'dan fazla arttığını vurguladı. Utku, katılım bankalarının fonlarının yüzde 26 arttığını, buna karşılık bankacılıkta yıllık artışın yüzde 17 olduğunu söyledi.Utku sözlerine şöyle devam etti: "Konvansiyonel bankalarla katılım bankalarının getirileri arasında 400 baz puana yakın bir farkın olduğu bu dönemde konvansiyonel bankalardan daha hızlı büyümemiz hem büyük bir başarı hem de halkımızın katılım bankalarına olan teveccühünün bir göstergesi" dedi. Utku, 2017'de katılım bankalarının şube sayısının binin üzerine çıktığına, personel sayısının ise 15 bini geçtiğine işaret etti. Utku, "Katılım bankalarının gerek ürün çeşitliliği ile gerekse de finansal hizmetlerde kullandığı teknolojilerle rekabet gücünün arttığını söylemek isterim" dedi.Katılım bankalarının kullandırdığı nakdi kredilerin yüzde 25'in üzerinde büyüme ile 110 milyarı geçtiğine dikkat çeken Utku, "Bankacılık sektörünün KOBİ'lere ayırdığı nakdi krediler yüzde 25 iken katılım bankalarında bu oran yüzde 35. KOBİ'lerin ülkenin kalkınması ve büyümesi için önemli bir fonksiyon icra ettiğini düşünüyoruz. Her zaman KOBİ'lere destek olmaya devam edeceğiz. Sadece finansal destek değil danışmanlık hizmetleri gibi birçok alanda da müşterilerimizin hep yanında olacağız. Amacımız ülke ekonomisinin sürdürülebilir refahını ve ekonominin üretim kapasitesini artırmak" diye konuştu.Katılımbankacılığının ekonomik sisteme dâhil olmayan ve atıl halde kalan sermayeyi yöneterek önemli bir boşluğu doldurduğuna vurgu yapan Utku, "Körfez sermayesinin ülkemizde değerlendirilmesi açısından da önemli bir konuma sahibiz. Katılım bankalarını ekonomik açıdan önemli kılan bir başka husus ise kayıt dışı ekonominin kayıt altına alınmasında ciddi bir fonksiyon icra etmekte. Ortadoğu ülkeleri ile güçlü network'ümüz var. Yatırımcıların ilgi göstermeleri ile katılım bankaları kanalıyla ülkemize fon akışı sağlanmakta. Finansman kaynağı noktasında önemli bir kanal görevi görüyoruz" dedi.Katılım bankalarının ciddi bir büyüme potansiyelinin olduğuna dikkat çeken Utku, sözlerini şöyle sürdürdü: "Sağlıklı ve sürdürülebilir bir büyümeyi amaçlıyoruz. Katılım prensiplerine uygun banka dışındaki finansal kurumların olması da gerekiyor. Bunun yanında sermaye piyasalarında katılım bankacılığı prensiplerine uygun bir alan açılmalı. Mesela tekafül gibi İslami sigorta ürünlerinin devreye girmesi gerekiyor. Ayrıca, İstanbul'un İslami finans merkezi olması daha fazla gündemimizde olmalı. Katılım bankalarının pazar payı yüzde 5 civarında. Önümüzdeki dönemlerde kamu katılım bankalarının sektöre girmesinin de getirdiği ivme ile daha hızlı büyüyeceğiz. 2025 itibarıyla yüzde 15 sektör payına ulaşma hedefimiz var. Bu hedefe ve daha fazlasına ulaşabileceğimizi düşünüyorum."