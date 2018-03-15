Sanayi doktorundan 40 kritik buluş

EDA Enerji, Türkiye ekonomisinin öncelikli hedefleri arasında yer alan 'Üniversite- Sanayi İşbirliği' projelerinde rol model teşkil eden başarılara imza atıyor. Sadece Türkiye'den değil, aralarında Bosch gibi dünyaca ünlü markaların da bulunduğu birçok sanayi kuruluşuna çözümler geliştiren şirket, bu sayede birçok yeniliğe de imza attı. Şirketin son dönemde yoğunlaştığı sektörlerden biri de madencilik oldu. Avustralyalı bir teknoloji şirketi ile birlikte dünyada ilk olacak bir proje için çalıştıklarını ifade eden EDA Enerji Kurucu Ortağı Ahmet Arısoy, "Biz disiplinler arasında çalışmalar yapıyoruz. 40'ın üzerinde projemiz oldu. Bunlar arasında sondan başlarsak, şuan yeraltı kömür madenciliğinde güvenli bir değer yaratmak amacıyla çalışıyoruz. Kömürün kendi kendine alev almasının önlenmesi üzerine. Burada çalıştığımız konular içinde nemli kömürlerin test edilmesinde dünyada ilk olacak bir yöntem geliştiriyoruz. Bir diğer önemli çalışmamız ses gücü ölçümlerinin yapılabildiği çınlanım odası tasarımı. Bu da dünyada bir ilk oldu. Tüm cihazların denenebileceği bir laboratuvarı Türk Standartları Enstitüsü (TSE) için tasarladık ve çalışmaya devam ediyoruz."

HIZLI TREN PROJELERİNDE VARIZ

Bir diğer çalışmalarının ise ulaşım sektörüne yönelik olduğunu anlatan Arısoy, şunları kaydetti: "Hızlı tren projesi ile demiryollarında ciddi bir üretim ve atılım var. Burada en önemli parametrelerden birisi de titreşimlerin ölçülmesi ve gerilme analizlerinin yapılmasıdır. Bu alanda da rakipsiz şekilde çalışıyoruz. Buradaki yatırımlar ve sektörün gelişimi için uygulamaya aldığımız çok sayıda proje var"

KÜRESEL RAKİPLERİNİ GERİDE BIRAKTI

Türk sanayiisinin birçok alanında çalışma yaptıklarını ifade eden Arısoy, "Özellikle beyaz eşya sektörü de bizim öncelikli alanlarımız arasında" dedi. Arısoy bu alandaki öne çıkan çalışmalarını şöyle anlattı: "Buzdolaplarında Indesit ve Bosch için birer çalışma yaptık. Bu cihazların evlerimizde ara ara çıkardığı çatlama veya çatırtı seslerinin kaynağını tespit etmeyi başardık. Özellikle Bosch'a yaptığımız çalışma küresel bir araştırma yarışına sahne oldu. Bunlar arasında en başarılı biz olduk. Buzdolaplarını sessizleştirme ve enerji verimliliğini artırma üzerine de buluşlarımız oldu. Bir diğer öne çıkan projemiz ses kalitesi üzerineydi. Burada da başarılı olduk. Bundan sonra daha fazla inovasyon projelerine yoğunlaşacaklarını da ifade eden Arısoy, "Kendi ürünlerimizi de geliştireceğiz" dedi.

ALANINDA İLKLERDEN

?Arısoy, EDA Enerji'nin kuruluş hikâyesini ise şu sözlerle anlattı: "Firmamız akademik bir firma. İTÜ ARI Teknokent'te 2005'te faaliyete başladık. Buranın ilk firmalarından biri olduk."

ÖNE ÇIKAN BAŞARILI PROJELERİ

No-frost buzdolaplarının akustik performansının geliştirilmesi

Elektro filtre (çimento sanayii) baca fanı kaplin takozu aşınması probleminin çözümü

Brülör geliştirme projesi

Televizyon ekranlarından sesi yayma projesi

Demiryolu taşıtlarının ses ve titreşim ölç��mleri

Vites kutusu seri kalite kontrol cihazı geliştirilmesi

Paraşütçü eğitimi için düşey rüzgâr tünel tasarımı

Endüstriyel nemlendirici geliştirilmesi

İnsansız hava araçları için pervane tasarımı ve geliştirilmesi