75 günde 250 çocuğun ailesi oldu

Devlet koruması altındaki çocukların aile ortamında yetişerek hayata hazırlanması için Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından başlatılan "koruyucu aile programı" kapsamında yeni bir rekora imza atıldı. İki buçuk ay içerisinde 308 aile koruyucu aile olmak için başvururken, 209 ailenin başvurusu kabul edilerek 249 çocuk aile yanına yerleştirildi. 1 Ocak itibariyle en yüksek başvuru sayısı 37 aile ile İstanbul'dan yapılırken, başvurusu kabul edilen 15 ailenin yanına 16 çocuk yerleştirildi. Aile yanına yerleştirilen çocuk sayısında ise Konya başı çekti. Bu yıl içerisinde Konya'dan 12 aile koruyucu aile olurken, 20 çocuk bu ailelerin yanına yerleştirildi. Bu kapsamda koruyucu aile sayısı 4 bin 742'ye çıkarken, aileler yanına yerleştirilen çocuk sayısı da 5 bin 762'ye çıktı. En çok koruyucu aile 434 ailenin yanında 466 çocukla İstanbul'da bulunurken Ardahan'da hiç koruyucu aile bulunmuyor.

EĞİTİM MASRAFI BAKANLIKTAN

Bakanlık, koruyucu ailelere sağlanan maddi destekleri artırırken, özel zorlukları veya ihtiyaçları bulunan ya da engelli çocuklar için aylık bakım ücreti özür ve yaş durumu dikkate alınarak belirtilen miktar yüzde 50 artırılarak aileye veriliyor.