Emma Maslak 1453’teki blokunu satışa sundu

EmmaUluslararası Yatırımlar, Ağaoğlu Maslak 1453 Projesi'nden 2013 yılında topraktan aldığı B3 bloku satışa sundu. Ağaoğlu Maslak 1453 projesinin Emma Uluslararası Yatırımlar tarafından 2013 yılında alınan B3 blokunun tanıtımı, Emma Uluslararası Yatırımlar CEO'su Maad Ehsan Abduljawad ve Ağaoğlu Şirketler Grubu Genel Müdür Yardımcısı Okay Dikmen'in katılımıyla gerçekleştirildi. Abduljawad, yaptıkları bu yatırımla Türkiye gayrimenkul pazarına girdiklerini anımsatarak, kampanya hakkında bilgi verdi. Maslak 1453'ün İstanbul'un ve Türkiye'nin en büyük projelerinden biri olduğuna dikkati çeken Abduljawad, şunları kaydetti: "Bu projeden bir blok alan ilk yatırımcıyız. İnşaat öncesi dönemde en saygın şirketlerinden birinin projesine yatırım yaptık. Ağaoğlu hem yurt içinde hem de yurt dışında iyi tanınan bir marka. Bizim de güvenilir ortağımız. Ayrıca kardeşlik hukukumuz var. Ali Ağaoğlu bizim ailemizin bir ferdi gibi." Ağaoğlu Şirketler Grubu Genel Müdür Yardımcısı Okay Dikmen, şirketin, 2013'te içinden geçtiğimiz çalkantılı dönemlerde Türkiye'ye güvendiğini ve yatırım yaptığını anımsattı. Kendilerinin de şirkete her zaman destek sözü verdiklerini hatırlatan Dikmen, şöyle konuştu: "Bugün kendilerine satışta destek vermek üzere yanlarındayız. Bu bölgenin şu andaki fiyatlar üzerinden yaklaşık yüzde 30-40 civarında prim yapmasını öngörüyoruz.