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MIPIM’den GAD Vakfı’na bir ödül daha

Mimar Gökhan Avcıoğlu tarafından kurulan GAD Vakfı’nın (GADEV) tasarladığı projeler, ödüle doymuyor. Her yıl mart ayında Fransa’nın Cannes ketinde düzenlenen MIPIM’den, geçen yıl katıldığı Kitapkent Projesi ile jüri özel ödülü alan GAD Vakfı, bu kez “Hydepark Library” “Kütüphane Projesi ile ödül aldı

Giriş Tarihi: 16.3.2018 10:23
MIPIM’den GAD Vakfı’na bir ödül daha

GADEV'in"Hydepark Library" Kütüphane Projesi, dünyanın en prestijli gayrimenkul zirvesi MIPIM işbirliğinde gerçekleştirilen "AR Future Project Awards 2018"de ödüle layık görüldü.

"Hydepark Library" Kütüphane projesi, GADEV tarafından tasarlanmakta olan İTÜ Kütüphane ve Eğitim Merkezi Projesine de ilham kaynağı oldu.

GELECEĞİN ŞEHİRLERİNE YAKIŞIR BİR ŞEKİLDE TASARLANDI

İTÜ Kütüphane Projesi de GADEV tarafından İstanbul Teknik Üniversitesi için geleceğin şehirlerine yakışır bir mimari ile tasarlandı.

Projenin toplam maliyeti 15 milyon dolar olarak öngörüldü. Bu maliyetin İTÜ mezunlarının yapacağı katkılarla kolayca karşılanacağı belirtilirken, projeye halen İTÜ'de öğretim üyeliği yapan ünlü jeolog Prof. Dr. Celal Şengör de 40 bin kitap bağışlayarak katkıda bulunacak.

Öte yandan birçok ödüllü projeye imza atan GADEV; mimarlık mesleğinin gelecek nesillere günün koşulları ile uyumlu bir şekilde aktarma amacıyla kuruldu ve bu amaç doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor.

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