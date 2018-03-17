6.500 kişilik istihdam ordusu sahaya iniyor

BUGÜN NELER OLDU

Hükümet, özelleştirme mağduru ve çeşitli kuruluşlardaki 4C statüsünde çalışanları da kadroya alıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, 4C'deki taşeron personelin kadroya geçişi konusunda Maliye ile çalıştıklarını belirterek, konuya ilişkin kararın 3 Nisan'a kadar Bakanlar Kurulu'ndan çıkacağını söyledi. Bakan Sarıeroğlu, artı 2 istihdam hedefine ulaşmak için 6 bin 500 kişilik dev orduyla sahaya inerek iş dünyasına teşvikleri en iyi şekilde anlatacaklarını söyledi. Kamu çalışanlarının yarı zamanlı çalışmasına imkân sağlayan düzenleme üzerinde çalışıldığını kaydeden Bakan Sarıeroğlu, "Kısa süre içerisinde tüm ebeveynlerimiz, kamu çalışanı ebeveynlerimizle ilgili bu pozitif düzenleme bir sonucu ulaşacak" dedi. Düzenleme ile eşi doğum yapan erkek memur da yarı zamanlı çalışma hakkını kullanabilecek.Bakan Sarıeroğlu, işe alım süreçleri konusunda belediyelerde yeni bir modele gideceklerini belirterek, "Belediye iştiraklerinde çalışmak kıymetli hale gelecek. Burada yeni bir yönetmelik çıkacak" dedi.