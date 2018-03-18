Avrupa’dan ABD’ye gümrük misillemesi

Avrupa Birliği (AB), ABD'nin ithal çelik ve alüminyuma yönelik uygulamayı planladığı ilave gümrük vergilerine karşı 'misilleme' silahını çekti. AB Komisyonu'nun hazırladığı 10 sayfalık listede, mısır, barbunya, pirinç, mısır gevreği, fıstık ezmesi, viski, puro, kot pantolon, ayakkabı, lavabo, merdiven, motosiklet, tüp ve çelik gibi yüzlerce ürüne yer verildi. AB'nin bu ürünlere yüzde 25 gümrük vergisi uygulamayı planladığı beblirtiliyor. AB Komisyonu Ticaretten Sorumlu Üyesi Cecilia Malmström ve ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross, gelecek hafta gümrük vergileri ile diğer ticaret konularını görüşmek üzere buluşacak.

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