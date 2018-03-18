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İlkay Gündoğan Balıkesir'e AVM yapıyor!

Manchester City’nin Türk yıldızı İlkay Gündoğan, memleketi Balıkesir’e AVM yapıyor. Toplam 42 dükkan ve 123 adet de ofisin yapılacağı proje, geçtiğimiz ay içerisinde Balıkesir Anıtlar Kurulu’nca onaylandı.

Giriş Tarihi: 18.3.2018 15:28 Güncelleme Tarihi: 18.3.2018 15:33
İlkay Gündoğan Balıkesir'e AVM yapıyor!

Geçirdiği ağır sakatlıkların ardından eski sağlığına kavuşan Manchester City'nin orta sahadaki yıldızı İlkay Gündoğan'ın Balıkesir'de 2016 yılında aldığı SGK binası yerine yapacağı proje belli oldu. Ünlü futbolcu İlkay'ın söz konusu binanın yerine yapmayı planladığı proje Balıkesir Anıtlar Kurulu tarafından onaylandı.

PROJE 13 KATTA YÜKSELECEK

Akşam gazetesinden Ercan Öztürk'ün haberine göre inşaat dördü bodrum kat olup toplamda 13 kat olarak yapılacak. 3 katı AVM olacak projenin 9 katı da ofis katlarından oluşacak.

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İlkay Gündoğan Balıkesir'e AVM yapıyor!
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