Mehmet Aydın’ın iadesi istenecek

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Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, binlerce kişiden topladığı paralarla yurtdışına kaçan Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın'ın iadesi için savcıların gerekli takibatı yaptığını açıkladı. Katıldığı TV programında açıklamalarda bulunan Gül, "Çiftlik Bank vakası üzerine titizlikle gidilmektedir. İstanbul Anadolu Başsavcılığı soruşturmayı yürütüyor. Öncelikle bizim çok uyanık, titiz olmamız gerekiyor. Bu tip sanal ortamlar, bir anda türeyip de vatandaşlarımızın iyi niyetlerini sömürenlere izin vermemek lazım" dedi.Çiftlik Bank ile ilgili soruşturmada da 7 ilde 19 adrese yönelik eş zamanlı operasyonlarda 4 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan 4 şüpheli, daha sonra Sakarya'ya getirildi. İstanbul, Bursa, Çanakkale, İzmir, Balıkesir, Manisa ve Malatya'da haklarında gözaltı kararı verilen 18 kişinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı da Çiftlik Bank'ın Konya Tuzlukçu'daki tesisine devlet teşviki verildiği iddiasını yalanladı.Bakanlıktan yapılan açıklamada, ocak ayında, Fame Game Hayvancılık, Mehmet Aydın, diğer ilgili şirketler ve bunların yetkilileri hakkında, nitelikli dolandırıcılıktan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulduğu da hatırlatıldı.