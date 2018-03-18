Polatyol, Kuveyt’te dünya devlerini geride bıraktı

Dünyanın en büyük 250 müteahhidi arasında yer alan Polatyol, Kuveyt'te 165 milyon dolarlık altyapı işleri ihalesini kazandı. İhaleye katılan dünya devi inşaat şirketlerini geride bırakan Polatyol, tamamen yeni inşa edilecek Al Mutlaa kentinde 800 hektar alanda altyapı işlerini yapacak. Polatyol Yönetim Kurulu Üyesi Celaleddin Polat, "Küresel rakiplerimizi geride bırakarak bu önemli projeye adımızı yazdırmaktan, Türkiye adına büyük gurur duyuyoruz" dedi. Polatyol, Kuveyt'teki gayrimenkul açığının giderilmesi hedefiyle tamamen yeni planlanan 80 hektar üzerine yapılacak olan Al Mutlaa kentinin 700 hektarlık bölümünün altyapı işlerini yapacak. Sözleşme Kuveyt'te imzalandı.

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