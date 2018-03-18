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Sesli Adımlar 4 dilde hizmet verecek

Giriş Tarihi: 18.3.2018
Sesli Adımlar 4 dilde hizmet verecek

Türk Telekom'un görme ve işitme engellilere hizmet veren San Francisco'dan Dubai'ye, Londra'dan Sidney'e pek çok dünya başkentindeki karmaşık yapılarda da kullanılan kurumsal sosyal sorumluluk projesi "Sesli Adımlar" uygulaması, çok dilli altyapıya kavuştu. En son eklenen Arapça ve Almanca ile Sesli Adımlar'ın desteklediği dil sayısı 4'e çıktı. 2014'te geliştirilen Türkçe ve İngilizce olarak ücretsiz şekilde hizmet veren Sesli Adımlar uygulaması, desteklediği dil sayısını Almanca ve Arapça ile genişletti. Uygulamayı kullananlar dil seçimlerini otomatik olarak seçebiliyor. Sesli Adımlar, şu anda 8 ülke ve 20 şehirde kullanılabiliyor. Uygulama 30 binden fazla indirildi ve 200 binin üzerinde kullanıma sahip.

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