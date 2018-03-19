10 yılda 2.8 milyar dolarlık yatırım

2017'de 157 milyon euro yatırım yapan Tofaş'ın son 10 yıldaki toplam yatırım tutarı 2.8 milyar dolara ulaştı. Tofaş, böylece Türkiye otomotiv sektöründe son 10 yılda yapılan toplam yatırımın 3'te 1'ini tek başına gerçekleştirdi. 2017 faaliyet raporunda değerlendirmeler yapan Koç Holding Yönetim Kurulu ve Tofaş Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç, 2016'da üretim ve ihracat rekorları kıran Tofaş'ın 2017'yi de 384 bin adetlik rekor üretimle tamamladığını söyledi. Yılık 450 bin araçlık üretim kapasitesi, 10 bine yakın çalışanı, geniş bayi ağı, yüksek Ar-Ge ve ürün geliştirme yetkinliğiyle Türkiye'nin en büyük üçüncü sanayi kuruluşu olmanın haklı gururunu yaşadıklarını belirten Ömer M. Koç, "Gerek üretim hacmi gerekse ihracat performansı açısından Türkiye otomotivinin en önemli oyuncularından biri olmaya devam edeceğiz" dedi.



AR-GE'DE 12 BASAMAK YÜKSELDİ

Tofaş CEO'su Cengiz Eroldu ise 2017'nin Tofaş tarihinde gururla hatırlanacak bir yıl olduğunu söyledi. Avrupa Komisyonu Ortak Araştırma Merkezi'nin Ar-Ge yatırımları Skor Listesi'nde üç yıl art arda Türkiye'den ilk sırada yer almayı başardığını ifade eden Eroldu, 2017 listesinde 12 basamak birden yükseldik" dedi.



STRAT EJİK MERKEZ

Otomotiv sektöründe şirketlerin ürün ve teknoloji geliştirmelerinin bir tercih değil, hayati zorunluluk haline geldiğini söyleyen Koç, Tofaş'ın, Fiat-Chrysler'in stratejik üretim merkezinden biri olduğunu ve grubun Avrupa'daki ikinci büyük Ar-Ge merkezi konumunda yer aldığını kaydetti.

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