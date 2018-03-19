Altın tahvilinde ikinci tur

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Hazine'nin yastık altındaki altınları ekonomiye kazandırmak amacıyla altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracına bu yıl da devam edeceğini belirterek, "Çalışmalarımızı tamamladık. Altın tahvilinde ikinci ihraç için 26 Mart-20 Nisan'da 4 etap halinde Ziraat Bankası'nın 320 şubesinde talep toplanacak" dedi. Şimşek, ülkede yastık altındaki altın miktarının en az 2 bin 200 ton olduğunun ve bunun değerinin 300 milyar lirayı bulduğunun tahmin edildiğine dikkati çekti. Geçen yıl yaklaşık 2.5 ton altın toplanarak Merkez Bankası'nın rezervlerinin artırıldığına işaret eden Şimşek, yaklaşık 12 bin 800 vatandaşın altınlarını hem devlet güvencesinde saklama hem de ek bir getiri elde etme fırsatı yakaladığını söyledi. Altının gram fiyatı da dolar kurunun desteğiyle tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 166.4 lirayı gördü.

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