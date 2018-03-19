Derbinin kazananı Galatasaray

Borsa İstanbul'da işlem gören Galatasaray Sportif AŞ hisseleri, sarı-kırmızılı takımın Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe'ye konuk olduğu derbiden 1 puanla ayrılmasının ardından yeni haftaya yükselişle başladı.
Fenerbahçe Futbol AŞ hisseleri ise lider Galatasaray'la puan farkının 6'da kalması ve ev sahipliği avantajının kullanılamaması nedeniyle yaklaşık yüzde 3 düşüş kaydetti.
Fenerbahçe deplasmanından aldığı puanla Spor Toto Süper Lig'deki toplam puanını 54'e çıkaran Galatasaray, Medipol Başakşehir'in 1, Beşiktaş'ın 4 ve Fenerbaçe'nin 6 puan önünde yer alıyor.
Borsa İstanbul'da Galatasaray hisseleri açılışın ardından saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 2,5 primle 2,03 lira seviyesinde dengelenirken, Fenerbahçe hisseleri yüzde 2,9 azalışla 33,76 liradan işlem görüyor.
Spor Toto Süper Lig'de bu hafta Medipol Başakşehir'e kaybeden Beşiktaş'ın hisseleri, şampiyonluk yarışında alınan yara sonrasında yüzde 5'e yakın değer kaybederek 3,80 liraya gerilerken, haftayı kayıpsız tamamlayarak ligde 5'inci sırada yer alan Trabzonspor hisseleri ise yüzde 0,5 artışla 2,03 liraya çıktı.