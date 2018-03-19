Detroit’in hem adı hem tarihi değişiyor

Dünyanın otomotiv başkenti Detroit'de düzenlenen Uluslararası Kuzey Amerika Otomobil Fuarı için radikal bir adım atılıyor. Yılın ilk fuarı olma özelliğindeki Detroit'in hem tarihi hem adı değişiyor. 2020'den itibaren Detroit Otomobil Fuarı, artık ocakta değil ekimde düzenlenecek. Böylece iki yılda bir eylülde düzenlenen Frankfurt ve Paris ile kasımdaki Los Angeles fuarları arasında yer alacak. Aralıktaki Tokyo Fuarı'ndan önce düzenlenecek. Devrim niteliğindeki bu kararın alınmasının nedeni ise Detroit'ten bir hafta önce Las Vegas'da düzenlenen dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarı CES. Birkaç yıldır otomotiv markalarının yoğun ilgi gösterdiği ve yeni ürünlerini ilk kez sergilediği CES, Detroit'in önüne geçmeye başladı. Ayrıca, ocaktaki soğuk hava koşulları da Detroit Fuarı'nın açılışının ekime kaydırılmasında etkili olduğu söyleniyor. Detroit'in gözden düşmeye başlamasının etkileri 2018'de gözlendi. Volvo, Mazda, Aston Martin ve Jaguar gibi markalar Detroit'e katılmadı. Ancak, Mercedes-Benz'in 2019'da katılmama kararı büyük ses getirdi. Mercedes- Benz Otomobil Pazarlama ve Satış Grubu Başkanı Britta Seeger, bu kararın 2019'da yeni ürün lansmanı olmaması nedeniyle alındığını söyledi. Seeger, 2020'de ise geri dönüş sinyali verdi.

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