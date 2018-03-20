4 bin kişi Konya’ya geliyor

BUGÜN NELER OLDU

TÜYAP Konya Fuarcılık tarafından düzenlenen 16'ncı Tarım, Tarımsal Mekanizasyon ve Tarla Teknolojileri Fuarı, 20-24 Mart'ta Konya Ticaret Odası-TÜYAP Konya Uluslararası Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilecek. TÜYAP Fuar ve Fuarcılık Hizmetleri Genel Müdürü İlhan Ersözlü, "41 ülkeden 2 bin 400'ün üzerinde işadamı, toplamda ise 60 ülkeden 4 binin üzerinde ziyaretçi gelecek. Ayrıca bin 200 otobüs, 75 ilimizden ziyaretçilerimizi Konya'ya getirecek" diye konuştu. Fuarın, Türkiye'de bugüne kadar alanında gerçekleştirilecek en büyük fuar olacağına dikkati çeken Ersözlü, "Bu yıl 7 ayrı salon ve 66 bin metrekare kapalı alanımız tamamen dolmuş durumda. Konya'daki tüm oteller dolduğu için gelecek ziyaretçiler, çevre il ve ilçelerdeki otellere yönlendiriliyor. 20 ülkeden bin 281 marka sergilenecek" dedi.