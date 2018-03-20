Afrin Türkiye turizmini etkilemeyecek

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Kültürve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Afrin Operasyonu'nun turizmi en ufak bir şekilde olumsuz etkilemediğini, bundan sonra da etkilemesinin söz konusu olmadığını söyledi. Operasyonun başarılı sonucunun Türkiye'nin artık tamamen tehlikesiz bir yer olduğuna dair algıları yükselttiğini anlatan Kurtulmuş, "Bu başarı, tur operatörleri için yeni bir motivasyon unsuru" dedi. Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya ve turizmcilerle bir araya gelen Bakan Kurtulmuş, Almanya'dan gelen rezervasyonlarda yüzde 100'lere varan artış yaşandığına işaret etti. Kurtulmuş, "3.7 milyon turist sayısında bu yıl 5 milyona ulaşacağız. Moskova Turizm Fuarı'nda rezervasyonların yüzde 70 ila 130 arasında arttığını gördük. Rusya'dan da 6 milyon, Almanya'dan 5 milyon turistin gelmesini bekliyoruz. 2018 için toplamda 38 milyon turist geleceğini tahmin ediyoruz" dedi.Kurtulmuş, Doğu Akdeniz'de turların da yapılacağı birtakım destinasyonlar üzerinden cruise gemileriyle bazı paketlerin oluşturulması, Karadeniz'de de komşu ülkelerle ortak paketler oluşturulmasının planlandığını anlattı. Uzakdoğu Asya ülkeleriyle ilişkilerin artmasının turizmi güçlendireceğini belirten Kurtulmuş, "2019'un Japonya'da Türkiye turizm yılı olarak ilan edilmesi için çalışmalar yapıyoruz. Bu 6 ülke dünya nüfusunun yarısını oluşturuyor" diye konuştu.Turizmsektörüne önemli destekler vereceklerini söyleyen Kurtulmuş, kruvaziyer turizminde destekleri artırdıklarını ifade etti. Kurtulmuş şöyle devam etti: "Kruvaziyer gemilerinin yolcu kapasitesini 750'nin altına indirerek birçok limana gelen kruvaziyerlerde yolcu başına 25, 35 ve 45 dolar destek veriyoruz. İkinci önemli adım ise Türkiye'ye turist getiren tur operatörlerinin aldığı desteklerdir. Düşük sezonda turist getirenlere uçak başına 9 bin dolar seviyesine kadar destek vereceğiz."