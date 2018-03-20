Afrin’de altyapı çalışması ve belediyecilik başlayacak

BUGÜN NELER OLDU

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Afrin başarısının ikinci safhasında, altyapı ve belediyecilik hizmetlerinin kısa zamanda koordine edilerek Türkiye'de kalan Suriyeli vatandaşların ülkelerine geri dönmesinin sağlanacağını açıkladı. AK Parti Adana İl Başkanlığı'nda düzenlenen 18- 24 Mart Yaşlılar Haftası toplantısına katılan Tüfenkci, "Terörle mücadele ederken ekonomimizi de büyüttük. Hep mücadele ettik. Neredeyse adeta şeytan taşlamaktan Kabe'yi tavaf edemedik. AK Parti hep belirli zorluklarla mücadele etti. Kendi genel başkanımızı başbakan yapamadık. Hep engellerle karşılaştık. E-muhtıralar yedik, aynı anda karşılığını verdik. O mücadelelerden geldik. 15 Temmuz hain darbe girişimini gördük. Çok şükür inlerine girdik. Hamdolsun Afrin'de bugun operasyonu başarıyla yaptık" dedi.2019 yılının Türkiye için çok önemli olduğunu anlatan Tüfenkci, "Adana'da 50 bin tonluk lisanslı depoyu açacağız. Tarımsal üretim ve ticareti çok önemli. Bu tür depoların sayısı artacak, çiftçinin ürünü değerlenecek" dedi.