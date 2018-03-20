Agrifac tarımda verimliliği artırıyor

BUGÜN NELER OLDU

Üretim ve Ar-Ge çalışmalarıyla ilaçlama teknolojileri alanlarında faaliyet gösteren Agrifac, 2011'den bu yana Türkiye pazarında hizmet vermeye devam ediyor. Makinelerinin tüm Türkiye'de faaliyet gösterdiğini belirten Agrifac Türkiye CEO'su Ali Saraç, kullanıcılardan olumlu tepkiler aldıklarını söyledi. Çiftçilerin önceden 20 traktör, 30 kişi ile iki haftada yapılan işi, şimdi bir makineyle 3-4 günde bitirebildiklerini vurgulayan Saraç, "Böylece çiftçiler, ilaç maliyetlerinden, yakıttan ve insan kaynaklarından yapılan tasarruflar dışında en önemlisi doğru zamanda doğru müdahale ile mümkün olan en iyi ürünü tarladan alabiliyor" diye konuştu.