Erdoğan: Akkuyu'nun temelini Putin'le beraber atacağız

Ülkemizin enerji bağımlılığını azaltacak, kaynak ve güzergah çeşitliliğini sağlayacak birçok kritik adımın atıldığını görüyoruz. Mevcut doğalgaz ve petrol boru hatlarımıza ilaveten TANAP, Türk Akımı, Kuzey Irak, Doğu Akdeniz boru hattı gibi projeler bu amaçla geliştirildi. TANAP'ın bu yıl faaliyete geçmesini planlıyoruz.

Bu hattın devamı niteliğindeki hattın da 2020 yılında devreye girmesini bekliyoruz. Türk Akımı, ilk hattın kıyılarımıza bu sene ulaşmasını, 2019 sonunda da ilk gazı almayı ümit ediyoruz.

2017 senesinde görüldüğü üzere ülkemiz dünyada en hızlı büyüyen ekonomileri arasında yer alıyor. Enerji talebi de buna göre artış kaydedecektir.

Altyapı çalışmaları tamamlanan Akkuyu Nükleer Santrali'nin temelini çok yakında değerli dostum Sayın Putin ile birlikte atmayı planlıyoruz. Nitekim kendisi ile bu konuyu dün telefonda da görüşme fırsatım oldu.

Bu arada ülkemizin güvenlik hassasiyetinin başka yerlere kaymasından yararlanarak Ege ve Kıbrıs olmak üzere fırsatçılık yapmaya kalkanlara da izin vermedik

Kıbrıs açıklarında Türkiye'ye rağmen yürütülmeye çalışılan sondaj çalışmalarındaki net tavrımız umarım birilerine ders olmuştur. Burada beraber adım atacağız, oradan çıkan ürünün miktarı nedir ne değildir bu da beraber.

Türkiye hem içeride hem dışarıda önüne çıkan engelleri birer birer aşarak 2023 hedeflerine doğru emin adımlarla ilerliyor.