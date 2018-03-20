İİT üyesi devletlerin ekonomik hacimi 75 trilyon dolardan fazla

Türk - Arap Araştırma ve Strateji Enstitüsü'nün (TASEN) düzenlediği "İslam Dünyası'nda Ekonomik Krizlerin Etkileri ve Çözümleri" konulu sempozyumda konuşan Beyazıt, her 4 kişiden 1'inin Müslüman olduğu dünyada İslam ülkelerinin çok çeşitli siyasi,askeri,ekonomik,toplumsal,kültürel ve dini sorunlar yaşadığını bildirdi.

Beyazıt, Müslümanlık gibi ortak bir paydası olan 1,7 milyar insan ve bu nüfusu barındıran ülkelerin birlikte hareket edememesi dün olduğu gibi bugün de söz konusu problemlerin kaynağı olduğunu söyledi.

Bugün ülkelerin siyasi ve idari sınırları birbirinden ayrılmış olan Müslümanların aslında İslam inancı gereği birbirinden sorumlu olduğunun altını çizen Beyazıt, ülke sınırları aşacak şekilde uluslararası kurumlar inşa ederek ve var olanların işlerini artırarak, ümmet halinde hareket etmenin mümkün olduğunu belirtti.

Beyazıt, şunları kaydetti:

"Müslümanlar Birleşmiş Milletler'den (BM) sonraki en büyük İslam ülkelerinin bir araya geldiği İslam iş birliği teşkilatına sahipler. Yaklaşık 50 yıl önce kurulan 56 üyeli İslam İşbirliği Teşkilatı'na (İİT) üye ülkeler 75 trilyon dolardan fazla bir ekonomik hacime sahip. İslam dünyasının hak ve çıkarlarını koruyup iş birliğiyle dayanışmayı güçlendiren bu teşkilat hiç şüphesiz daha aktif hale gelmelidir. İslam ülkelerinin yaşadıkları ve yaşayabilecekleri başta ekonomik olmak üzere her türlü krizin ele alınacağı ve İslam kardeşliği bilincinde ümmet refleksi gösterebilecek bu teşkilat üye ülkelerinin elini taşın altına daha fazla sokmalı ve daha fazla sorumluluklarını daha çok artırmalıdır."

Türk- Arap Ekonomi ve Stratejik İşbirliği Derneği Genel Başkan Yardımcısı Beyazıt, İİT'nin Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde daha fazla reaksiyon göstermeye başladığını belirterek, "İİT yakın dönemde gerçekleştirilen Katar krizi, İsrail'in Mescid-i Aksa'yı işgali, Arakan'daki katliamlar ve Amerika'nın sözde Kudüs'ü İsrail'in başkenti tanıması gibi olaylara aktif bir şekilde müdahale olmuştur." açıklamasında bulundu.

İİT, gösterdiği etkinlik İslam ülkeleri arasında geniş çaplı birlikteliğin mümkün olduğunu ortaya koyduğunu belirten Beyazıt, "Şunu unutmamız gerekir ki küresel güç odakları sömürge stratejilerine devam edecektir. Birinci hedefleri İslam ülkeleridir. Çünkü Müslüman halklar ümmet refleksi göstermekten uzak kaldıkça ekonomik,siyasi,askeri,toplumsal ve kültürel sorunlarla boğuşmaya devam edecektir. Ekonomik krizler birbirini izleyecek ve siyasal istikrasızlıklarda kesin bir çıkış yolu bulunmayacaktır." dedi.

Beyazıt, "İİT ve benzeri amaçları güden diğer uluslararası iş birliği teşkilatlarıda daha aktif bir rol üstlenmeleri İslam dünyasının gelişimi için oldukça önem arz etmektedir." diye konuştu.