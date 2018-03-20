Özlü: 4.0 için artık bir yol haritamız var

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Sondönemin en ilgi uyandıran konusu endüstri 4.0 ile ilgili Ekonomi Gazetecileri Derneği, Yıldız Teknik Üniversitesi ve Endüstriyel Otomasyon Sanayiciler Derneği (ENOSAD) bilgilendirme toplantısı düzenledi. WIN Eurasıa2018 Fuarı'nda gerçekleştirilen toplantıda Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü'den önemli bir müjde geldi. Dijitalleşme ve bilişim kavramlarını anlamadan, bu kavramların içini doldurmadan bir yere varmanın mümkün olmadığını söyleyen Özlü, "Dijital Dönüşüm Platformu ile Türkiye'nin dijital dönüşüm yol haritasını belirledik" dedi. Özlü şöyle devam etti: "Artık bir yol haritamız var. Buradaki amacımız yüksek teknoloji ürünlerinin, imalat sanayimiz ve ihracatımız içerisindeki yüzde 4'ler mertebesindeki payını arttırmak. Bu oran bizi oldukça üzüyor ve bunu düzeltmek istiyoruz. Sanayimizi temsil eden sivil toplum kuruluşları ile birlikte çalışıyoruz. TÜSİAD, TOBB, MÜSİAD, TİM ve YASED gibi kuruluşların temsilcileri ile irtibattayız."