Tarımda istihdam 5 milyonu geçti

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı Aralık 2017'de geçen yılın aynı dönemine göre 581 bin kişi azalarak 3 milyon 291 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 2.3 puanlık azalış ile yüzde 10.4 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranları aşağı yönlü ilerlerken tarımdaki istihdam artışının etkisi de elde edilen sonuçlarda itici güç oldu. Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, tarımın 2017 yılını 5 milyonun üzerinde istihdamla kapattığını bildirerek, "Tarım, aralık ayında 5 milyon 170 bin kişiye istihdam sağladı, işsizliği 1.9 puan düşürdü" dedi. Bayraktar'ın verdiği bilgiye göre 2017'nin aralık ayında tarımda istidam geçen yılın aynı ayına göre 255 bin kişi artarak 5 milyon 170 bine yükseldi. İstihdamın aylık kırılımlarına bakıldığında ise mayısta 5 milyon 577 bin, haziranda 5 milyon 757 bin, temmuzda 6 milyon 21 bin, ağustosta 5 milyon 953 bin, eylülde 5 milyon 854 bin, ekimde 5 milyon 534 bin, kasımda 5 milyon 297 bin kişiye istihdam sağladı. Aralıkta 28 milyon 288 bin olan toplam istihdamın yüzde 18.3'ünü tarım karşıladı. İstihdam bir yıllık sürede 1 milyon 619 bin kişi arttı. Tarım istihdamda yüzde 18.3, sanayi yüzde 19.5 pay aldı. İnşaatın payı yüzde 7.3 oldu.