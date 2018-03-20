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Ziraat Bankakart ile iki kartı birleştirdi

Giriş Tarihi: 20.3.2018
Ziraat Bankakart ile iki kartı birleştirdi
Ziraat Bankası iki kartı tek kartta birleştiren "combo" özellikli yeni markası Bankkart'ı hayata geçirdi. Bir yüzü kredi, diğeri banka kartı olan combo özellikli Bankkart ile müşteriler cüzdanında tek bir kart taşıma ve tek şifre kullanma rahatlığına kavuşuyor. Kartın ön yüzünde kredi kartı bilgileri yer alırken, arkasında banka kartı bilgileri ile her iki uygulamanın güvenlik kodu bilgileri bulunuyor. Bankkart kullanıcıları POS'larda gerçekleşecek alışveriş işlemlerinde veya ATM'lerde hangi kartı kullanmak isterse, kredi kartı ya da banka kartı seçeneklerinden birini seçerek işlemlerine devam edebilecek. Kartın 360 özelliği ile müşteriler, alışveriş işlemleri yanında bazı bankacılık ürünlerini de kullanmaları durumunda ComboLira kazanacağını söyleyen Ziraat Bankası Ödeme Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Alpaslan Çakar, "ComboLira ek kartlar ile yapılan alışverişlerde de kazanılabilecek" dedi.
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Ziraat Bankakart ile iki kartı birleştirdi
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