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165 milyon avroluk hibeye başvuru süresi uzatıldı

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun (TKDK) 164 milyon 706 bin avro hibe vereceği kırmızı et, kanatlı eti, süt ve yumurta üreten tarımsal işletme projeleri için online başvuru süresi 10 Nisan'a, kabul işlemlerinin süresi de 13 Nisan'a uzatıldı.

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 21.3.2018 11:40
165 milyon avroluk hibeye başvuru süresi uzatıldı

TKDK'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Avrupa Birliği'nin (AB) aday ve potansiyel aday ülkeler için oluşturduğu Katılım Öncesi Kırsal Kalkınma Aracı (IPARD) II Programı kapsamında 21 Aralık 2017'de başvuru çağrı ilanına çıkılarak, girişimciler 42 ildeki TKDK il koordinatörlüklerine proje sunmaya davet edildi.

Çağrı ilanı kapsamında "Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar" başlığı altında süt, kırmızı et, kanatlı eti ve yumurta üretimi projeleri için 164 milyon 706 bin avroluk hibe bütçesi ayrıldı.

Söz konusu projelerin online başvuruları 2 Nisan'dan 10 Nisan'a, son teslim tarihi ise 5 Nisan'dan 13 Nisan'a uzatıldı.

Online sistem üzerinden doldurulan belgelerin çıktısı ve istenilen diğer evrakın 13 Nisan mesai bitimine kadar TKDK il koordinatörlüklerine teslim edilmesi gerekiyor. Son teslim tarihinden sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecek ve ilave süre uzatımı yapılmayacak.

Başvurulara ilişkin detaylı bilgiye TKDK internet sitesinde (www.tkdk.gov.tr) yayımlanan "Başvuru Çağrı Rehberi"nden ulaşılabiliyor.

42 İL HİBE KAPSAMINDA

Hibe kapsamında Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Karaman, Kars, Kastamonu, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muş, Nevşehir, Ordu, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tokat, Trabzon, Uşak, Van ve Yozgat bulunuyor.

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