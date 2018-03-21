Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Ekonomi Haberleri > Akkuyu Nükleer Santrali ile ilgili flaş açıklama

Akkuyu Nükleer Santrali ile ilgili flaş açıklama

Rus enerji şirketi Rosatom Akkuyu nükleer santralinin 2023 yılına yetişeceğini belirterek olası yeni yatırımcılarla görüşmelerin santralin inşasıyla ilgili zamanlamayı etkilemesinin beklenmediğini belirtti.

REUTERS Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 21.3.2018 12:29
Akkuyu Nükleer Santrali ile ilgili flaş açıklama

Rosatom Reuters'a yaptığı açıklamada, "Rosatom, Akkuyu santralinin ortaklık yapısındaki herhangi bir değişikliğin santralin inşasıyla ilgili zamanlama üzerinde herhangi bir etkisi olacağı spekülasyonlarını kesinlikle reddediyor" dedi.

Rosatom, "En sıkı güvenlik düzenlemelerine ve Türkiye'nin 2023 yılında Nükleer Santral'in ilk ünitesinin fiziki faaliyete geçmesi talebine bağlı olarak ilk birimin yapımını hızlandırmak için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.

Rosatom ayrıca Akkuyu santralinin inşa lisansını baharda almayı ve nükleer ada inşasına hemen başlamayı beklediklerini de ifade etti.

piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Akkuyu Nükleer Santrali ile ilgili flaş açıklama
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN