Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Ekonomi Haberleri > Dolar ne kadar? (21 Mart 2018)

Dolar ne kadar? (21 Mart 2018)

Bankalararası piyasada dolar 3,92, euro 4,81 seviyesinden işlem görüyor. Piyasalar bugün açıklanacak Fed kararını bekliyor.

Giriş Tarihi: 21.3.2018 09:28 Güncelleme Tarihi: 21.3.2018 09:30
Dolar ne kadar? (21 Mart 2018)

Piyasalar ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bugün açıklanacak faiz kararına odaklandı.

Kritik karar öncesinde bankalararası piyasada dolar/TL 3,92 seviyesinden işlem görüyor. Hafta içinde 3,95'in üzerine kadar çıkan dolar bu seviyeden geriledi.

Rekor üstüne rekorlar kıran euro/TL ise 4,81 düzeyine indi. Euro dün 4,87'ye yaklaşarak tüm zamanların en yükseğini görmüştü.

PİYASA NEYE BAKACAK?

Fed'in faizde çeyrek puanlık artışa gitmesi bekleniyor. Bu yıl 3 ya da 4 faiz artışına yönelik nasıl bir sinyal vereceği kurun yönünde belirleyici olacak. 4 faiz artışı yapılacağına yönelik işaret dolar/TL'de baskı yaratabilir.

2015 SONUNDAN BU YANA 5 FAİZ ARTIŞI

Fed 2015 sonunda para politikasını sıkılaştırmaya başlamasından bu yana beş defa faiz artırdı. Ancak dolar henüz faiz artırımlarına kalıcı bir tepki vermedi. Dolar endeksi geçen yılı yüzde 10'a yakın kayıpla kapattı.

piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Dolar ne kadar? (21 Mart 2018)
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN