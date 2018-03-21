Son dakika haberi: Fed merakla beklenen faiz kararını açıkladı! Dolar FED'in kararına ne tepki verdi?

ABD merkez bankası Fed'in karar organı Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) iki gün süren toplantısını sonuçlandırdı.

Fed politika yapıcıları bu toplantıda politika faizi olan federal fon faizini beklendiği üzere yüzde 1.25-1.50 bandından yüzde 1.50-1.75 bandına yükseltti.

Politika yapıcıların faiz sürecine ilişkin tahminlerini gösteren noktasal grafiğe göre yetkililer, 2018 yılında üç kez faiz artırımına gidilmesini bekliyor.

FED FONLAMA ORANINI YÜZDE 1.50 – 1.75 ARALIĞINA ÇEKTİ

Fed'in iki günlük Mart ayı politika toplantısının ardından Çarşamba günü açıklanan karara göre yetkililer, 25 baz puanlık faiz artırımına giderek üst bandı yüzde 1.75 seviyesine çekti.

Piyasa beklentisi, Fed'in fonlama faizinde 25 bp artırıma giderek yüzde 1.50 – 1.75 seviyesine çekeceği yönündeydi.

NOKTASAL GRAFİK: YETKİLİLER 3 FAİZ ARTIRIMI BEKLİYOR

Yatırımcıların dikkati Fed politika yapıcılarının 2018 yılına ilişkin faiz artırımı projeksiyonunun üçten dört artırım beklentisine yükseltilip yükseltilmeyeceği üzerindeydi.

Çarşamba günkü açıklanan noktasal grafiğe göre politika yapıcılar beklentileri değiştirmeyerek Fed'den 2018 yılında üç faiz artırımı bekliyor.

DOLAR NE TEPKİ VERDİ?

Kritik karar öncesinde bankalararası piyasada dolar/TL 3,9275 seviyesinden işlem görüyordu. Hafta içinde 3,95'in üzerine kadar çıkan dolar bu seviyeden gerilemişti. Dolar karardan sonra 3.9133 seviyelerine kadar düştü.

Saat 22.16 itibarıyla dolar 3.9087 seviyelerinde işlem görüyor.

90.13 olan dolar endeksi, Fed kararı sonrası 89.80'e geriledi.

ABD Doları, Fed kararı sonrasında önemli piyasa paraları karşısında da fazla değişiklik göstermedi.