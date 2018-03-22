4.3 milyar $ yatırım geldi

Başbakanlık
Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Başkanı Arda Ermut
, gayrimenkulün eskiden çok öncelikli sektörlerden olmadığını, kendilerinden daha katma değerli ve sıfırdan yatırımları getirmelerinin beklendiğini ancak gayrimenkulün de artık bu işin önemli bir parçası olduğunu ifade etti. 2018'in çok pozitif geçeceğine ve Türkiye'ye geçen yıldan daha fazla doğrudan yatırım geleceğine inandığını ifade eden Ermut, "2015'teki seviyeleri yeniden yakalarsak ve Türkiye'nin yıllık doğrudan yatırım ortalamasını 17-18 milyar dolara doğru çekersek ondan sonra bunun üstüne çıkmamız daha kolay olur" dedi. emlak yatırımları artıyor Türkiye'nin ciddi gayrimenkul yatırımı çekmeye başladığını ve global düzeyde gayrimenkul yatırımlarının önemli gündem maddesi haline geldiğini söyleyen Ermut, Türkiye'nin, 2002'ye kadar toplamda sadece 15 milyar dolar doğrudan yatırım almışken, 2002'den bugüne kadar 187 milyar dolar yatırım çektiğini belirtti. Arda Ermut, gayrimenkulün de doğrudan yatırım olarak bir girdisi olduğunu ve Türkiye'de bunun arttığını belirterek, geçen yıl Türkiye'ye gelen yatırımın yüzde 30 düşmesine karşın gayrimenkul yatırımlarının yükseldiğini söyledi.
Türkiye'nin en çok yatırım aldığı dönemlerde bile bu kadar gayrimenkul yatırımı çekemediklerini aktaran Ermut, "Demek ki bir şeyi yanlış yapıyorduk. Şimdi o konuda bazı adımlar atıldı, değişiklikler yapıldı ve daha çok gayrimenkul yatırımı çekiyoruz" dedi. Ermut, Türkiye'den belirli bir rakamın üzerinde konut satın alan yabancılara vatandaşlık hakkı verilmesinin de pozitif bir algı oluşturduğunu ifade ederek, "Bu bizim Yatırım Ajansı'nın kurulması gibi önemli bir sinyaldir. Demek ki Türkiye hükümeti hâlâ bu konuya çok önem veriyor, yatırım çekmeye çalışıyor, daha fazla yatırım çekmek için böyle bir regülasyon gerçekleştirdi" diye konuştu. Geçen yıl gelen gayrimenkul yatırımının 4.1 milyar dolar olduğunu, gayrimenkul hizmet satışıyla bu rakamın 4.3 milyar dolara çıktığını belirten Ermut, ülkenin potansiyeli, vatandaşlık hakkının verilmesi ve diğer çalışmalarla çok daha ileri bir noktaya gelinebileceğini söyledi. 7 MİLYON KONUT YENİLENECEK
Türkiye'de 7 milyon ünite konutun sadece deprem riskinden dolayı yenilenmek zorunda olduğunu belirten Ermut, "Dolayısıyla ortada gerçek bir talepten bahsediyoruz. İkincisi, dünyada inşaatın gayrisafi milli hasılaya oranı ortalama yüzde 11-12'lerdeyken bizde hâlâ yüzde 8-9. Yani hâlâ gelişmek için arada bir açık var. Bize çok gözüküyor ama aslında hâlâ gayrisafi milli hasılamızda o kadar da pay almadı. Bu 'bütün gelişmemizi, ekonomik büyümemizi oradan sağlayalım' demek değil ama sağlıklı bir büyümede hâlâ gayrimenkul ve inşaat sektörünün artışı için bir pay var. Bunu devam ettirmemiz lazım" dedi.