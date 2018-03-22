8 sektörde 43 ürünü yerli sanayi üretecek

Hükümetin, Türk sanayinin ithalat bağımlılığını azaltıp rekabet gücünü artırmak için oluşturduğu Yerlileştirme Yürütme Kurulu'nun hemen ardından ikinci önemli adım da atıldı. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, ilk etapta yerlileştirilecek yani üretimi Türkiye
'de yapılıp ithal edilmeyecek 8 sektördeki 43 ürünü açıkladı. Özlü, bu ürünlerin 5 yıl içinde tamamen yerlileştirilmesi ile Türkiye'nin cari açığının 19.6 milyar doları kapanacağını söyledi. Yerlileştirilecek ürün listede en dikkat çeken ise yerli elektrikli otomobilin batarya, fren sistemleri gibi ürünler de bulunuyor. Özlü, 43 ürünün yerlileştirilmesi konusunda tam destek almaları halinde bir iki yıl içinde sonuçları görmeye başlayacakları 5 yıl sonunda ise Türkiye'nin bunların tümünü kendisinin üretir hale gelebileceğini belirtti. Yerli oto projesinde CEO'yu bu ay içinde atamayı düşündüklerini belirten Özlü, şirket kuruluşunun da bu ay tamamlanacağını kaydetti. Özlü, 2017 büyümesinin yüzde 7.5 olmasını beklediğini söyledi.