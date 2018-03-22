Fed’den faizde 3-3-2 formülü

Jerome Poewell'in başkanlığında ilk kez toplanan ABD Merkez Bankası Fed
, politika faiz
ini çeyrek puan (25 baz puan) artırarak yüzde 1.25-1.50 aralığına yükseltti. Fed'in iki günlük mart ayı politika toplantısının ardından açıklanan kararda 2018'de üç, 2019'da üç ve 2020'de iki faiz artırımı yapılması öngörüldü. Daha iyi bir ekonomik görünüme, çok düşük işsizliğe ve artan ücretler nedeniyle bu karar alınırken bir çok ekonomik büyüklükte Fed'in daha iyimser tahminler yaptığı da dikkat çekti. KARAR DOLARI DÜŞÜRDÜ
İki günlük Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısının ardından yapılan açıklamada, 2018'de dördüncü bir faiz artırımına işaret etmek için uygun zaman olup olmadığı konusunda görüş birliğine varılamadığı belirtildi. 15 üyeden yedisi 2018'de üçten fazla faiz artırımı yapılabileceğini belirtti. Kararın ardından dolar/ TL'de de düşüş yaşandı. Kritik karar öncesinde bankalararası piyasada dolar/TL 3.93 seviyesinden işlem görüyordu. Dolar karardan sonra bir saat içinde 3.92'nin altına 3.9126 seviyelerine kadar geriledi. Fed'in açıkladığı 'Ekonomik Projeksiyon' raporuna göre, 2018 yılı için büyüme tahmini yüzde 2.5'ten yüzde 2.7'ye çıktı. Banka gelecek yıl için büyüme tahminini yüzde 2.1'den 2.4'e yükseltirken, 2020 beklentisini yüzde 2.0, uzun dönem beklentisini yüzde 1.8 olarak korudu. Banka'nın bu yıl için işsizlik oranı tahmini yüzde 3.9'dan yüzde 3.8'e, 2019 beklentisi yüzde 3.9'dan yüzde 3.6'ya, 2020 beklentisi yüzde 4.0'dan yüzde 3.6'ya, uçun dönem beklentisi yüzde 4.6'dan yüzde 4.5'e çekildi.