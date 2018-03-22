İstanbul çadırına yoğun ilgi

Gayrimenkul sektörü yöneticileri, MIPIM'de İstanbul
'u tanıtan çadıra büyük ilgi gösterdi. MIPIM 2018'de değerlendirmelerde bulunan İTO Başkanı Öztürk Oran, İstanbul Çadırı'nın Türkiye'nin mega projelerinin yanı sıra vitrin projelerinin tanıtılması ve ortaklıklar için ideal bir ortam sunacağını belirtti. Oran, MIPIM'in İstanbul'un çok yönlü kimliği, zengin tarihi ve sahip olduğu fırsatların sergilenmesi adına önemli bir sahne olduğunu aktardı. İstanbul'un prestijini MIPIM 2018'de daha da yükseğe taşımak için hazır olduklarını vurgulayan Oran, fuarın bu yıl 'Dünyanın Şehir Haritası Değişiyor' ana temasıyla kapılarını açacağını anımsattı. MIPIM'in bu yılki temasına en uygun şehrin İstanbul olduğuna dikkati çeken Oran, şunları kaydetti: "Kanal İstanbul, üçüncü havalimanı ve daha birçok proje İstanbul'un haritasını dönüştürüyor. Bu dönüşümle yatırımcıları 2018'de İstanbul'daki fırsatların bir parçası olmaya davet ediyoruz. 2030 yılında dünya nüfusunun yüzde 60'ı şehirlerde yaşayacak. Kentsel yaşamdaki değişim, gayrimenkul endüstrisini yakından ilgilendiriyor. 2030'da ya da 2050'de nasıl şehirlerde yaşayacağız? Şehirlerin hakim olduğu dünyada yatırım ve gayrimenkul geliştirme için yeni kurallar, en iyi stratejiler neler olacak? İstanbul son yıllarda geçirdiği değişim ile bu soruların cevaplarını buldu ve bu yanıtları uygulamaya devam ediyor." İSTANBUL'U KEŞFEDEN GİTMEZ
Türkiye'deki 2017 yılı gayrimenkul piyasası rakamlarına ilişkin de bilgi veren Oran, Türkiye'de bir yılda satılan konut sayısı 1 milyon 409 bin olurken, yabancılara konut satışında bir önceki yıla göre yüzde 22 artış yaşandığını kaydetti. Oran şöyle konuştu: "Kültürümüzde 'bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı var.' denir. Herkesi en az bir kahve içimi kadar İstanbul'a bekliyoruz. İnanıyoruz ki, İstanbul'u keşfeden İstanbul'dan gitmez. Gayrimenkul, 300'den fazla sektörü hareketlendiriyor. Edindiğimiz know-how ile müteahhitlerimiz dünyayı inşa ediyor. İnşaat malzemeleri noktasında ülkemiz milyar dolarlık ihracata imza atıyor. Türk müteahhitleri bugüne kadar dünyanın pek çok noktasında 350 milyar doları aşan projeler üstlendiler. Keza 2017'de inşaat malzemeleri ihracatımız 16 milyar dolara ulaştı."
İstanbul'da bir yılda satılan konut sayısı 238 bin 383 olarak gerçekleşirken, Türkiye genelinde yabancı yatırımcıya satılan konut sayısı 22 bin 234 oldu. İstanbul'da yabancı yatırımcıya satılan konut sayısı ise 8 bin 182 oldu. 25 PROJE VE 25 FİRMA İLE MIPIM 2018'DEYİZ Beyoğlu
Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan
25 proje ve 25 firma ile MIPIM 2018'de yer aldıklarını belirterek, Okmeydanı, Sütlüce-Örnektepe, Taksim 360 Kentsel Yenileme, Piyalepaşa İstanbul, Galataport ve Haliçport projeleriyle esas ilkelerinin Beyoğlu'nu Beyoğlu yapan ruhu yaşatmak, eskiyi koruyarak konfor ve fonksiyonellik eklemek olduğunu kaydetti. Yurtdışı tanıtımlarına ağırlık verdiklerini dile getiren Demircan, "Bu kapsamda Beyoğlu'nu uluslararası arenada anlatmak adına en doğru adreslerden biri olan MIPIM'e katılmaya karar verdik" dedi.