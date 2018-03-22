İzmir'deki fabrikaya Japon Mükemellik Ödülü

Şirketin Genel Müdürü Nejat Çalışkan, aldıkları ödül vesilesiyle fabrikada düzenlediği basın toplantısında, 10 milyar paketi aşan kapasiteye sahip tesiste geçen yıl üretilen 8,2 milyar paketin yarısının 36 ülkeye ihraç edildiğini söyledi.

Son 5 yılda 60 milyon avroya yakın yatırımla tesisin üretim kapasitesini iki katına çıkardıklarını aktaran Çalışkan, gıda işleme ve paketleme endüstrisine önemli katkı sağladıklarını bildirdi.

İzmir Fabrikası Direktörü Selami Ulusoy da şirket içinde İzmir'deki fabrikanın 2016 yılında dünyanın farklı yerlerindeki 32 Tetra Pak fabrikası arasından "Yılın Fabrikası" seçildiğine işaret ederek, "Japonya Fabrika Bakım Enstitüsü'nün son olarak bizi layık gördüğü 'Dünya Klasmanında Mükemmellik Ödülü' ile ödüllerimize bir yenisini eklemekten gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Ulusoy, tesiste Endüstri 4.0'a geçişle ilgili çalışmalarının sürdüğünü de dile getirerek, Tetra Pak fabrikaları içinde Endüstri 4.0'a geçişte pilot fabrika seçildiklerini, yaptıkları ön incelemede 30 farklı noktada iyileştirme yapılabileceğini tespit ettiklerini, 10 yıl içinde tamamen bu süreci tamamlamayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.