MIPIM İstanbul yolunda

SABAH, Fransa Cannes'da düzenlenen dünyanın en önemli gayrimenkul fuarı MIPIM'de inşaat sektörünün önde gelen isimlerini bir araya getirdi. Gelenekselleşen SABAH yemeğinde konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Bakan Yardımcısı Mehmet Ceylan, MIPIM'in İstanbul ayağının yapılacağının müjdesini verdi. Ceylan, "Firmalarımız tabii ki buralarda olmalıdır ama Türkiye artık bir MIPIM İstanbul'u yapabilmelidir diye düşünüyoruz. Bugün sayın bakan ile de görüştük. MIPIM'in organizatör firmasıyla da görüştük. İnşallah MIPIM İstanbul'u da en kısa süre içerisinde mümkünse gelecek yıl sizlerle birlikte gerçekleştirme hedefindeyiz" dedi. CAZİBE MERKEZİ OLMALIYIZ
100'ün üzerinde ülkeden 25 binin üzerinde katılımcının olduğu MIPIM'e Türkiye'nin önemli katkılar yaptığını belirten Ceylan, "Biz de bakanlık olarak özel sektörün yanında yer alıyoruz. Özel sektörün yanında olduğumuzu hissettirmek için bakan düzeyinde katılım sağlıyoruz. Türkiye gayrimenkul alanında çok önemli mesafeler kaydetti. Bir başarı hikâyesi yazıyoruz. Türkiye önemli bir cazibe merkezi ve gücümüz artmaya devam ediyor. İstanbul ve diğer şehirlerimiz göz kamaştırıyor. Rekabet gücümüzü daha artırıp daha cazip bir merkez haline getirmeliyiz" dedi. Kanal İstanbul ve Yeni Havalimanı gibi birçok büyük projeye imza atıldığını vurgulayan Ceylan, "İstanbul'u ve fuardaki Türk firmaları görünce bir kez daha gurur duydum. Sabah Grubu'na da hasseten teşekkürler ediyorum. Her yılki destekleri için" dedi. ?MUTLULUKTA İLK BEŞE GİRMELİYİZ
Yemekte açılış konuşmasını yapan Sabah Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Erdal Şafak ise İstanbul'un çok farklı parametrelerde dünyanın en değerli beş şehri arasına girdiğini belirterek, "Son 15 yılda bu başarılara imza attık. İstanbul ilk beşte ancak artık sıra İstanbul'u insanların mutlu olduğu ilk 5 şehir arasına sokmakta. Özellikle batılı expatların Türkiye'ye gelmesini sağlayacak kriterlere yatırım yapmalıyız. Trafik gibi sorunlara çözüm bulmalıyız. Bir eksiğimiz daha var. O da üst düzey ve kaliteli eğitim. Bu eğitimleri veren kurumların olması gerekiyor. Böyle kurumlarımız olmalı çünkü burada elde edilen diploma, sertifika ve diğer belgelerin uluslararası değeri olmalı" şeklinde konuştu.