Türkiye parlayan bir yıldız

Gayrimenkul sektörünün yoğun katılımıyla gerçekleşen, dünyanın en prestijli gayrimenkul fuarlarından biri olan MIPIM 2018'de İstanbul Çadırı'nda yerini alan Emlak Konut
GYO, yabancı yatırımcılarla buluştu. Gerçekleşen MIPIM 2018 hakkında açıklamalarda bulunan Emlak Konut GYO Yönetim Kurulu Başkanı Ertan Yetim, "MIPIM, 1970'ten bu yana devam eden dünyanın en prestijli gayrimenkul fuarlarından biri. Sektörün önde gelen paydaşlarına ev sahipliği yapan fuarda sektörün tüm bileşenleri yer alırken, bu önemli organizasyon, uluslararası arenada gayrimenkul geliştirme sektörüne yön veren firmaların ve yatırımcıların doğrudan bir araya gelmesi açısından büyük önem taşımaktadır" dedi. KATILIM HER YIL ARTIYOR
Uluslararası yatırım arenasında Türkiye'nin parlayan bir yıldız haline geldiğini söyleyen Yetim, "Önemli gayrimenkul firmalarının ve önemli kuruluşların bu özel organizasyona katılımıyla, şirketlerimiz için sadece iç piyasaya değil, uluslararası piyasaya da seslenme ve tanıtım fırsatı doğmuş oldu. Bu, bizler açısından da önemli bir açılım olmakla kalmayıp, ülkemizi doğru temsil etmek için bir vesile oluyor. Sektörümüzdeki büyüme ve hareketliliğin en iyi göstergesi de MIPIM başta olmak üzere önemli organizasyonlara ve benzeri geniş katılımlı uluslararası fuarlara Türkiye'den katılımın her yıl artıyor olması. Bu tip organizasyonların en önemli fonksiyonunun 'sürdürülebilir tanıtım' olduğu unutulmamalıdır. İstanbul, köklü tarihi, konumu, eşsiz güzellikleri ve sunduğu fırsatlar ile yüz yıllardır insanların hem uğrak yeri hem de yatırımcıların talep ettiği bir destinasyon olarak öne çıkıyor. Bu doğrultuda her zaman olduğu gibi bu yıl da projelerimizin tanıtım faaliyetlerini gerçekleştirdik" dedi. YABANCIYA SATIŞ YÜZDE 22 ARTTI
Emlak Konut GYO'nun vizyonuyla dünyanın sayılı gayrimenkul yatırım ortaklıklarından biri olduğunu dile getiren Yetim, "Böylesine iddialı küresel hedefimiz olması nedeniyle sadece iç pazara yönelik faaliyetlerde bulunmakla kalmayıp daha büyük misyonları yerine getirmek için çalışmaktayız. Buna bağlı olarak satışlarımız ve faaliyetlerimiz sadece iç pazara yönelik olmamakla birlikte bu tip önemli fuar ve organizasyonlar aracılığı ile yurtdışı pazarlarda tanıtım-satış yapma fırsatı yakalanıyor. Emlak Konut GYO A.Ş, kendi markasını ve Türk inşaat sektörünün gücünü ve potansiyelini uluslararası platforma taşıyor" şeklinde konuştu. BİZİM MAHALLE YOĞUN İLGİ GÖRDÜ
Küçükçekmece'de 1 milyon metrekarelik Emlak Konut'un Bizim Mahalle Projesi yoğun ilgi gördü. Yaklaşık 6 bin konut ve ticari üniteyi barındıracak proje, caddeleri, meydanları, ata sporları merkezleri ile İstanbul'un ayrıcalıklı yaşam alanı olarak yabancı yatırımcının ilgisini çekti.