'Akıllı şehrin girişimcileri’ aranıyor!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki İstanbul Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri AŞ (İSBAK), İstanbul Ticaret Odası tarafından kurulan Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM) ile işbirliğine gitti. Stratejik işbirliğinin konusu İSBAK'ın bu yıl ilk kez vermeyi planladığı Akıllı Şehir Ödülleri oldu. Gelenekselleşmesi düşünülen ödülün ana teması "Akıllı Şehrin Girişimcileri" olacak.

"Al fikrini gel, fikrin iş yapsın!" sloganıyla yola çıkan BTM ile "Akıllı şehirler akıllı sistemlerle kurulur" sloganıyla çalışmalarını sürdüren İSBAK, işbirliği yaptıkları ve ödül verecekleri projede "Yenilikçi fikrinle İstabul'u değiştirmeye hazır mısın?" sloganını kullanacak. Yani Akıllı İstanbul için en yenilikçi fikri düşünen girişimciler ödüle layık görülecek.

10 STARTUP YARIŞACAK

Yarışma başvuruları 6 Nisan 2018'e kadar devam edecek. Girişimciler, İstanbul için düşündükleri yenilikçi fikirleri www.worldcities.istanbul/basvuru adresine onlinebaşvurarak iletebilecek. Başvurular birkaç gün içinde değerlendirilecek ve 10 startup yarışmaya katılmaya hak kazanacak.

BİRİNCİYE 20 BİN TL ÖDÜL

Yarışmaya katılacaklar girişimci fikirlerini İBB İSBAK ve BTM'nin uzman kadrosundan oluşan jüri üyesi belirleyecek. 17-18-19 Nisan'daİstanbul Büyükşehir Belediyesi evsahipliğindeYenikapı Avrasya Gösteri Merkezi'nde düzenlenecek "World CitiesCongress İstanbul 2018"desöz konusu 10 startup sunumlarınıgerçekleştirecek. Yarışma sonunda ilk üçe giren isimler belirlenecek. Birinciye 20 bin TL, ikinciye 10 bin TL, üçüncüye ise 5 bin TL ödül verilecek. İlk 3'e giren isimlere ayrıca BTM'ye üye olma hakkı tanınacak. Bu girişimciler ödülün ardından BTM'nin sunduğu ücretsiz ofis, eğitim, mentörlük, yatırımcı söyleşileri gibi birçok faaliyetten faydalanabilecek.