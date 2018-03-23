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ne kadar? (23 Mart 2018)

/TL gece yarısı uluslararası piyasalarda tarihi rekor olan 4.0375'i gördükten sonra bu sabah 3,97 seviyesinde bulunuyor.

Giriş Tarihi: 23.3.2018 09:36 Güncelleme Tarihi: 23.3.2018 09:38
Dolar ne kadar? (23 Mart 2018)

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu yıl kaç faiz artırımı yapacağına odaklanan piyasalarda üç artırım tahmininin korumasının ilk etapta olumlu algılanmasıyla /TL ilk etapta 3,90 seviyesinin altını test etmiş ancak bu seviyelerde kalıcı olmayarak öğleden sonra 3,93 seviyesini aşmıştı.

EURO 5 LİRAYA YAKLAŞTI

Euro/TL de 4,9728'le tüm zamanların en yükseğini gördü. Euro şu sıralarda 4,90 sınırında seyrediyor.

Dün öğleden sonra görülen yükselişle ilgili analistler ABD'nin Çin'e olası gümrük vergisi açıklamasına yönelik endişelerin etkili olduğunu söylemişti.

TRUMP ETKİSİ

ABD Başkanı Donald Trump, Çin'den ithal edilen ürünlere gümrük vergisi getiren başkanlık muhtırasını dün imzaladı. Muhtıraya göre gümrük vergisinin getirileceği ürünlerin büyüklüğü 60 milyar doları bulacak.

Küresel hisse senedi ve para piyasaları kararın ardından ticaret savaşı söylentileriyle geriledi.

piyasalar
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Dolar ne kadar? (23 Mart 2018)
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