HDI’den engelsiz yaşama destek

GÖRME Engelliler Kayak Kampı, bu yıl yine HDI Sigorta'nın sponsorluğunda gerçekleştirildi. İstinye Rotary Kulübü tarafından bu sene 15'incisi gerçekleştirilen 3 günlük kampta, Altı Nokta Körler Vakfı'nın 20 engelli üyesi önce eğitim alıp sonra doyasıya kayak yaptı. 2002 yılının mart ayında başlayan proje sayesinde, şimdiye kadar daha önce hiç kayak yapmamış yaklaşık 350 görme engelli kayakla buluşmuş oldu. Görme Engelliler Kayak Kampı projesi, Türkiye'de yaşayan engelli bireylerin yaşam kalitesini artırmayı amaçlıyor. HDI Sigorta'nın 2014'ten beri sponsorluğunu üstlendiği bu projeyle her sene 20 yeni görme engelliye ulaşılıyor ve katılımcılara ulaşım, konaklama, özel kayak eğitimleri ile sosyal aktiviteler sağlanıyor. Konu hakkında açıklamalarda bulunan HDI Sigorta Genel Müdürü Ceyhan Hancıoğlu, hedeflerinin engelleri kaldırmak olduğunu vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı: "Engelli bireylerin hayatını kolaylaştırmanın kamunun olduğu kadar özel sektörün de ana hizmet alanlarından biri olması gerektiğine inanıyoruz. Bu sebeple, HDI Sigorta olarak 2014'ten bu yana Görme Engelliler Kayak Kampı'na sponsor olmaktan mutluluk duyuyoruz. Tüm bireylerin eşit koşullarda yaşayabilmelerini sağlamak adına destek verdiğimiz bu projeyle bir engeli daha ortadan kaldırmanın mutluluğunu yaşıyoruz."

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