Katılım sigortacılığından sağlıkta da güvence

KATILIM Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, sağlıkta geliştirdikleri ürünlerle sağlık sigortasında da tekafül modeli olabileceğini gösterdiklerini ifade etti. Tüm SGK'lıların katılım sigortacılığı modeliyle sağlıklarını güvence altına alabileceğine dikkat çeken Sincek, "Tamamen katılım prensiplerine uygun bir ürün olan 'Tam Katılım Sağlık Sigortası'nı 7/24 Acil Sağlık Sigortası, Seyahat Sağlık Sigortası ve Misafirim Güvende (Yabancı) Sağlık Sigortası ile devam ettireceğiz. 2019'a kadar en az on bir bin kişiyi sağlık sigortası şemsiyemiz altına almayı hedefliyoruz. Uzun vadeli hedefimiz tüm SGK'lıların bu ürünlerden yararlanarak istedikleri SGK anlaşmalı özel hastanede hiçbir fark ödemeden muayene olması ve sağlık işlemlerini yaptırabilmeleri. Hedef 80 milyonun sağlıkta tam koruma altında olması" dedi.

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