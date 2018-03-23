Mobil teknolojiler iş hayatını dönüştürüyor

Türk Nippon Sigorta Genel Müdürü Dr. E. Baturalp Pamukçu, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nu (KVKK) değerlendirdi. "Kanun, kişisel verilerin işlenmesine ilişkin ayrıntılı ilk yasal düzenleme olduğundan ve çok sayıda yenilik ve değişiklik gerektiren hüküm içerdiğinden, bir uyum süreci de öngörmüştür" diyerek, şu an tüm sigorta sektörünün bu uyum süreci içinde olduğunu kaydetti. Sektördeki birçok şirkette, gerek web sitelerinde, gerek call center ve müşteri hizmetleri tarafında, gerekse müşteri ile iletişime geçilebilen her türlü mecrada KVKK ile ilgili tüm sebep-sonuç ilişkileri gözden geçirilerek gerekli uyarı metinlerinin ve bilgilendirme anonslarının entegrasyonunun sağlandığından bahseden Pamukçu, "Ayrıca sektörde kullanılan tüm sigortacılık sistemlerinin, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'yla çizilen çerçeveye uyumlu hale getirilmesi için herkes gerekli çalışmaları yapmaktadır" dedi.

TEKNOLOJİDEKİ GELİŞMELER REGÜLASYONA YANSIYOR

PAMUKÇU, sigorta sektörünün yeni teknolojilere uyum sağladığını ve regülasyonların buna göre şekillendiğini de söyledi: "Yeni teknolojiler, değişen müşteri davranışları, yeni dağıtım modelleri ve gittikçe zorlaşan yerel, bölgesel ve küresel regülasyonlar sigorta sektörünü, diğer tüm sektörler gibi değişime zorlamaktadır. Bunun için de dijital kanalların ve dijital yol haritasının doğru stratejilerle belirlenmesi ve ana kurallar çerçevesinde ilerlenmesi gerektiğini düşünmekteyim. Belirlenen yeni kanallar ile entegre olabilen bir altyapı kullanmak sektör açısından kaçınılmaz bir gerçek haline geliyor. Artan akıllı telefon ve tablet kullanımı oranları mevcut platformların mobilden kullanımını zorunlu hale getirmektedir. Mobil teknolojiler hayatımıza girdikçe, iş akışları buna bağlı olarak değişmektedir."