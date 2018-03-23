‘Pul parası’ diye dolandırdılar

Çiftlik Bank
vurgunu devam ediyor. Mağdurların düştüğü durumdan faydalanmak isteyen 'sahte avukat' dolandırıcılar, 'Paranızı kurtarabiliriz' vaadiyle mağdurlardan 'pul ve soruşturma' parası adı altında kişi başı 1.000'er lira aldı. Yeniden dolandırılan mağdurlar polise başvurdu.
Mağdurların kimlik bilgilerini edinen ve kendilerini avukat olarak tanıtan dolandırıcılar, sosyal medya hesaplarından veya cep telefonlarından kendileriyle irtibata geçti. Mağduriyetleri fırsata çevirmek isteyen uyanıklar, 'Paranızı kurtarabiliriz' vaadiyle çok sayıda Çiftlik Bank mağdurundan para aldı. SIZDIRANLAR ARANIYOR
'Pul ve soruşturma' parası adı altında internet üzerinden havaleyle veya buluşarak elden kişi başına 1.000'er lira para alan dolandırıcılar kayıplara karıştı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, peş peşe gelen şikâyetlerin ardından soruşturmasını ve incelemeleri derinleştirdi. Mağdurların bilgilerini dolandırıcılara Çiftlik Bank'ın eski iki yöneticisinin sızdırdığı iddia edildi. Bu yöneticiler hakkında da inceleme başlatıldı.
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı da saadet zinciri 65 şirketi denetim altına aldı. 30 şirketin işlemi tamamlandı, 19'unun piramit sistem olduğu sonucuna varıldı. Şirket yetkilileriyle ilgili suç duyurusunda bulunuldu.
Bu arada Çiftlik Bank soruşturması kapsamında gözaltına alınan Mehmet Aydın
'ın yengesi Hava Aydın ve şirketin yönetim kurulu üyesi S.Y. tutuklandı. AYDIN İÇİN KIRMIZI BÜLTEN ÇIKARILDI
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Adana'da 'Eskimeyen Eşyalar, Yenilensin Hayatlar' projesi atölyesi açılışında Çiftlik Bank'ın kaçak CEO'su Mehmet Aydın'ın kırmızı bültenle arandığını belirtti. Gül "Nerede olursa olsun uluslararası sözleşme gereği her türlü hukuki yollara müracaat edilmiştir. Umuyoruz ki, adalet yerini bulacaktır. Yargı makamları konuyu titizlikle takip etmektedir" dedi. TÜFENKCİ: KILIÇDAROĞLU YENİ UYANDI
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu
'nun açıklamalarına cevap verdi. Bakan Tüfenkci, "'Bakan yeni mi uyandı?' diyor. Hayır Kılıçdaroğlu siz yeni uyandınız. Çiftlik Bank'ı gündeme biz getirdik. Suç duyurusunda bulunduk. Reklamları durdurduk" dedi. Tüfenkci, piramit sistemine dayanan saadet zinciri yapılarıyla ilgili denetimlerin sürdüğünü söyledi.