Sinpaş’tan saat kuleli proje

Sinpaş, 2018'in ilk karma projesinde satışlara başladı. Firmanın satışları ve inşaatı devam eden 'Sinpaş Finans Şehir
'in yanında yapılacak olan projenin konsepti zaman olacak. 'Sinpaş Time
' adı verilen projede, villa, konut, ofis, alışveriş caddesi ve rezidanslar olacak. Sitenin 34 katlı rezidans kulesinin tepesinde de Londra
'daki saat kulesi gibi ikonik bir saat de yer alacak. Sinpaş Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Sefa Çelik, her projede daha iyiyi hedeflediklerini belirterek, Sinpaş Time'ın bu anlayışın iyi bir örneği olduğunu söyledi. Yatırımın tam yeri ve tam zamanı olduğunu belirten Çelik, "Sinpaş Time müşterilerimizin zamanına değer kazandıran, yaşamlarını kolaylaştıran, hayatlarına mutluluk katan yeni bir adres olacak" dedi. İLK ETAP TESLİMLER 2019'DA
Sinpaş Time'ın içindeki üniteler 50 ile 500 metrekare arasında değişiyor. Toplam 34 bin 517 metrekare arsa içinde 335 adet konut ve rezidans, 7 villa, 33 ticari alan ve 118 ofis bulunuyor. İlk etap 2019 sonunda tamamlanacak, tamamı ise Aralık 2020'de teslim edilecek. Proje içerisinde özel tasarım bir park da bulunacak. Konutlarda metrekare fiyatları 8 bin 500 liradan başlıyor. Dükkânlarda metrekare başlangış fiyatları 20 bin lira. CİRO BEKLENTİSİ 900 MİLYON TL
Çelik
projenin ciro beklentisini 900 milyon lira olarak hesapladıklarını söyledi. Sinpaş'ın bütün projelerinde mart sonu itibarıyla yüzde 90-95 satış gerçekleşmesini göreceklerini açıklayan Çelik, diğer taraftan Finans Şehir'de 360 adet satışın gerçekleştiğini, sadece 60 dairenin kaldığını söyledi.