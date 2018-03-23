Yabancı yatırımcılar Beyoğlu’nun projelerine büyük ilgi gösterdi

Dünyanın en büyük gayrimenkul fuarlarından biri olan MIPIM Fransa'nın Cannes kentinde 250 Türk şirket ve 700 ziyaretçinin katılımı ile gerçekleşti. Bu yıl 100 ülkeden 24 bin uluslararası gayrimenkul profesyonelinin katılımıyla gerçekleşen fuara Türkiye çılgın projeleri ile damga vurdu. Fuarda, Türkiye'nin en büyük projeleri arasında gösterilen Beyoğlu'nun vitrin projeleri Galataport, Haliçport, Taksim 360, Okmeydanı, Piyalepaşa İstanbul ve Örnektepe uluslararası yatırımcıların dikkatini çekmeyi başardı.

YATIRIMCILARDAN BEYOĞLU'NDAKİ PROJELERE BÜYK İLGİ

Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan öncülüğünde fuara katılan Beyoğlu Yatırımcılar Grubu (BIG), 25 yatırımcı ve 25 proje ile fuara damgasını vurdu. Fuarda uluslar arası yatırımcılarla tek tek görüşerek Beyoğlu'ndaki büyük dönüşümü anlatan Başkan Demircan, yerli ve yabancı yatırımcıların dikkatini çeken çok büyük projelerinin olduğunu söyledi. Fuarda Beyoğlu ve İstanbul'a ilginin çok daha fazla olduğu gözlendi.

BEYOĞLU, 25 PROJE VE 25 YATIRIMCIYLA ADINI DUYURDU

MIPIM'in dünyada emlak sektörünün bir araya geldiği en büyük organizasyonlardan bir tanesi olduğunu da belirten Başkan Demircan, "Dünyanın kuzeyinden güneyine, doğusundan, batısına projelerini uluslar arası arenada göstermek isteyen herkes bu fuardaydı. Biz de Beyoğlu Belediyesi olarak Beyoğlu Yatırımcılar Grubu (BIG) ile birlikte üçüncü kez bu fuara katıldık. Taksim 360, (Tarlabaşı) Galataport, Haliçport, Okmeydanı, Örnektepe Dönüşüm, Piyalepaşa İstanbul, AKM, Maksim, Narmanlı Han, Rumeli Han, Alkazar, Koç Müzesi Dolapdere, Martı Projesi, Benasta Beyoğlu, Krea, Ege Yapı, Tom Tom Gardens ve Taksim Camii'nin de aralarında bulunduğu 25 projeyi yatırımcıların ilgisine sunduk. Çok güzel geri dönüşler alacağımızı umuyorum." ifadelerini kullandı.

GALATAPORT PROJESİ 4500 KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLAYACAK

Yatırım bedeli 4,5 milyar TL olan Galataport'un toplam inşaat alanı 375.000 metrekare olurken; projenin toplam kiralanabilir alanları perakende ve yeme-içme alanı olarak 47.000 metrekare, ofis alanı olarak ise 43.000 metrekaredir. 20.000 metrekare Kruvaziyer terminali olan proje tamamlandığında 200 mağaza ve restoranın hizmet vermesi planlanıyor. Projenin yıllık yabancı ziyaretçi hedefi 7 milyon, yıllık Kruvaziyer yolcu hedefi ise 3 milyon olarak öngörülüyor. İstihdam alanında da büyük potansiyel taşıyan Galataport, proje süresince 5000, işletme döneminde ise 4500 kişiye istihdam sağlayacak.

HALİÇPORT'UN YATIRIM BEDELİ 850 MİLYON TL

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü tarafından İstanbul Beyoğlu İlçesi Camii Kebir Mahallesi'nde yapılması planlanan Haliç Yat Limanı ve Kompleksi projesi 3 otel, 2 yat limanı ve iskelelerden oluşuyor. 850 milyon TL yatırımla hayata geçirilen Haliç Yat Limanı ve Kompleksi projesinde her biri 70 yat kapasiteli 2 yat limanı, 150 DTW kapasiteli 1 adet şehir hatları iskelesi (yolcu transfer amaçlı) her biri 150 DTW kapasiteli 2 adet gemi yanaşma- yolcu transfer iskelesi ve 5 yıldızlı uluslararası otel zincirleri tarafından işletilecek nitelikte toplam oda kapasitesi 700 olan; 100 odalı Hotel 1400 odalı Hotel 2 ve 200 odalı Hotel 3 isimli 3 adet 5 yıldızlı oteller yapılacak.

SÜTLÜCE - ÖRNEKTEPE PROJESİ, TÜRKİYE'YE ÖRNEK OLACAK

Örnektepe Projesi, Beyoğlu Belediyesi ve TOKİ'nin işbirliği yaparak gerçekleştirecekleri bir pilot proje niteliğindedir. Projenin kısa zamanda tamamlanarak hayata geçmesi ve ileride gerçekleşecek yeni yapılaşmaya örnek teşkil etmesi hedefleniyor. Örnektepe'nin riskli alan ilan edilmesiyle birlikte 2,5 hektar büyüklüğünde olan alana etaplar halinde uygulamalar yapılacaktır. 1. etapta 70.424 m² inşaat (otoparklar, teknik hacimler, sığınaklar dahil) yapılması planlanmaktadır. Söz konusu inşaat alanının 34.284 m²'sinin iskan edilmesi öngörülmektedir. Bu alanın 25.491 m²'si hak sahiplerine dağıtılacak olup geri kalan kısmı yatırımcıya ait olacak.

OKMEYDANI, TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK PROJESİ OLACAK

Okmeydanı'nın, 13.06.2016 tarih 8949 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile 6306 sayılı kanun kapsamında riskli alan ilan edilmesi ile bölgede çalışmalar başlatılmıştır. Riskli alan ilan edilen bölge 123,5 hektar büyüklüğünde olup yaklaşık 4.250.000 m² inşaat (otoparklar, teknik hacimler, sığınaklar dahil) yapılması planlanmaktadır. Söz konusu inşaat alanının 2.850.000 m²'sinin iskan edilmesi öngörülmektedir. Bu alanın 1.750.000 m²'si hak sahiplerine dağıtılacak olup geri kalan kısmı yatırımcıya ait olacak.