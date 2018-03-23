Zeybekci: Moldova ile ticaretin artışını arzu ediyoruz

Zeybekci, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) İstanbul'daki hizmet binasında gerçekleştirilen Türkiye-Moldova Ekonomi Forumu'nda yaptığı konuşmada, iki ülke arasında 2016 sonunda Serbest Ticaret Anlaşması'nın devreye girdiğini anımsattı.

"Serbest Ticaret Anlaşması'na hizmetler sektörünü de ekleyerek ve yenileyerek önümüzdeki süreçte ticaretin artışını kamçılamak istiyoruz." diyen Zeybekci, geçen yıl Modova'nın Türkiye'ye ihracatının yüzde 22, Türkiye'nin Moldova'ya ihracatının ise yüzde 8,5 yükseldiğini söyledi.

Zeybekci, bu yılın ilk iki ayında 2017'nin aynı dönemine göre Moldova'nın Türkiye'ye ihracatının yüzde 44 arttığını kaydederek, Türkiye'nin Moldova'ya ihracatının gerilediğini, bunu kabul edemeyeceklerini, bu konuda çalışma yapılması gerektiğini anlattı.

Türkiye'nin 2017'ye ilişkin büyüme beklentilerinin yüzde 7'nin üzerinde olduğunu aktaran Zeybekci, 2018 beklentilerinin de pozitif olduğunu, 2017'de önceki yıla göre verdikleri yatırım teşvik belgelerinde tutar olarak yüzde 81 artış gerçekleştiğini bildirdi.

Zeybekci, "Dünyanın en iddialı teşvik sistemine sahibiz. Bu teşvik sistemi sayesinde 29 Mart'ta Türkiye tarihinde bir ilk yaşayacağız. Dünyada da bir ilk yaşanacak. Bir kalemde 19 şirketimize 125 milyar liranın üzerinde teşvik belgesi vereceğiz ve bu firmalarımız yatırıma başlayacak. Bu yatırımlar 2018-2019 periyodunda tamamlanacak." diye konuştu.

Bu yıl sonunda hem yatırımların hem de ihracatın net büyümeye katkı verdiğinin görüleceğini ifade eden Zeybekci, ihracatın ilk 2 ayda çift haneli arttığını ve 2018 sonuna kadar çift haneli artışın süreceğini söyledi.

Zeybekci, Türkiye'nin önemli bir kabuk değişimine gittiğini, bu yüzden hayata geçirdikleri proje bazlı teşvik sisteminin Türk şirketlerini ve markalarını global aktör haline getireceğini vurguladı.

Bakan Zeybekci, "Hedefimiz, ekonomik anlamda ve bütün alanlarda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği muasır medeniyetler hedefinin önüne geçmek." şeklinde konuştu.

Moldova ile Türkiye arasında özel ilişkiler bulunduğunu dile getiren Zeybekci, Moldova ile ekonomik ilişkileri geliştirmek için özel gayret göstereceklerini sözlerine ekledi.

"YATIRIMCILAR İÇİN ENGELLERİ KALDIRIYORUZ"

Moldova Ekonomi ve Altyapı Bakanı Chiril Gaburici, hükümet olarak ülkelerine yatırım yapanlara en iyi ortamı sunmak için ellerinden gelenin en iyisi yapmaya çalıştıklarını belirterek, yatırımları koruma ve altyapı yatırımları çekmek için idari bariyerleri azaltarak iyi iş iklimi oluşturma çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Gümrük ve vergilerde iyileştirme yaptıklarından bahseden Gaburici, yabancı yatırımcılar için önemli seçenekler sunduklarını vurguladı.

Gaburici, "Son dönemde her iki ülke hükümetleri ciddi çaba sarf etti ve bunun neticesinde 2016 sonunda Serbest Ticaret Anlaşması imzalandı. ülkeler arasında toplam ticaret hacmi hedefi 1 milyar dolar. Bu zor ama başarabiliriz." dedi.

"MOLDOVA'DAKİ TÜRK İŞ ADAMLARI ÇOK BAŞARILI"

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Moldova'ya geçen yıl bir heyetle yaptıkları iş ziyaretinden bahsederek, burada yaptıkları görüşmeleri anlattı.

Hisarcıklıoğlu, "Yatırımcılarımız, Moldova'nın iktisadi ve siyasi dönüşümünden ve küresel ekonomiyle bütünleşme yönünde attığı adımlardan heyecan duyuyor. Moldova ekonomisine daha fazla yatırım yapmak istiyor Türk iş dünyası." dedi.

Bu ziyaretleri esnasında Moldova'daki girişimcilerimizin başarılarıyla gurur duyduklarını dile getiren Hisarcıklıoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Girişimcilerimiz, başarılarıyla, Türkiye ile Moldova arasında köprü olma görevini layıkıyla yerine getiriyorlar. Otel, alışveriş merkezi, hastane, okul inşaatı ve işletmesi ile tekstil başta olmak üzere sanayi alanlarında üretim faaliyeti gösteriyorlar. Müteahhitlerimiz, 280 milyon dolarlık projeleri başarıyla tamamladı. Yatırımcılarımız Moldova'da 6 bin kişiden daha fazla istihdam ediyor. Serbest Ticaret Anlaşmasının da katkısıyla, ikili ticaretimiz gelişiyor. Anlaşmanın işleyişindeki sorunların kısa sürede aşılacağına inanıyoruz. Bu anlaşmanın kapsamına hizmetler sektörünün eklenmesinin de, ülkelerimiz için yararlı olacağına inanıyoruz."