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173 firmaya ait 282 ürüne ceza yağdı

Eda IŞIK
EDA IŞIK Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 24.3.2018
173 firmaya ait 282 ürüne ceza yağdı

Gıda, ve Hayvancılık Bakanlığı, et ve süt ürünleri, takviye edici gıdalar ve benzer ürünler, bitkisel yağlar, bal, alkolsüz içecekler, baharat, çikolata, enerji içeceği üretiminde taklit ve tağşiş yapan işletmeler ve ürünlerini kamuoyuna ilan etti. Buna göre 173 firmaya ait 282 parti üründe taklit ve tağşiş yapıldığı duyuruldu. Öte yandan Doğu ve Güneydoğu'da terör örgütünden kaynaklanan güvenlik sebebiyle kapatılan yaylalara çıkma yasağı kaldırılıyor. Cumhurbaşkanı 'ın birkaç ay önce il kongresinde yaylaların açılacağına ilişkin verdiği müjdesinin ardından harekete geçen Gıda Bakanlığı çalışmalarını tamamladı. Bakan , "Valilerimizle görüşüyoruz. Doğu ve Güneydoğu'da tüm illerde yaylalara çıkma yasağı kaldırılacak" dedi. Küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinin bölge halkı açısından çok önemli olduğunu belirten Fakıbaba, çiftçiye desteğin süreceğini ifade etti. Bakan Fakıbaba, 27 Mart'ta Ziraat ile imzalanacak protokolün ardından 300 koyun projesine başlanacağı müjdesini verdi.

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173 firmaya ait 282 ürüne ceza yağdı
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