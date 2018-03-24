Döviz borçlanmaya tedbir getiriliyor

Uludağ Ekonomi Zirvesi'nde konuşan Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, döviz borçlanmaya sınır getireceklerini belirterek, "KOBİ'lerde yaptık. Büyükler yönetebildiklerini söylüyor ama görüyoruz ki yönetemiyorlar. Tedbir alacağız" dedi.

YATIRIM BANKASI KURUN

Türkiye'nin karşı karşıya olduğu en büyük sorunlardan birinin enflasyon olduğuna dikkat çeken Şimşek, "Liradaki değer kaybının ilanihaye devam etmeyeceği varsayımıyla biz enflasyonun tekrar kontrol altına alınacağını ve tek haneye ineceğine inanıyoruz" diye konuştu. Bankalara da mevduata dayalı yatırım bankası kurma çağrısında bulunan Şimşek, "Türkiye 2017'yi muhtemelen yüzde 7-7.5 arasında bir büyüme ile kapattı. 2018'de ise yüzde 5.5 büyüme öngörüyoruz" ifadelerini kullandı. Cari açığın milli gelire oranının yüzde 5.5'in üzerine çıktığını anlatan Şimşek, bunda bir miktar petrol ve altın ithalatının etkisinin büyük olduğunu dile getirdi. Gelecek dönemde cari açığı kalıcı olarak yüzde 3 ve altına düşürmek gerektiğini belirten Şimşek, "Bu, orta ve uzun vadede mümkün. Kredideki genişlemenin makul düzeye inmiş olması cari açığın düşeceğini gösteriyor. Cari açığı önümüzdeki dönemde yüzde 4 ve altına düşürmeyi ümit ediyoruz" şeklinde konuştu.

YENİ ÖYKÜ TEKNOLOJİ OLABİLİR

TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik, Türkiye'nin 2002- 2007 AK Parti'nin ilk döneminde müthiş bir öykü yarattığını belirterek, "Bir Türkiye öyküsü doğdu. Şimdi Türkiye'nin yeni bir hikâyeye ihtiyacı var. Biz bunun teknoloji alanından gelebilecek, özellikle içinde Sanayi 4.0'ı barındıracak, Türkiye'nin teknoloji yatırımını ön plana alacak bir noktadan çıkma ihtimalini çok yüksek görüyoruz" dedi. Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil de, kağıdın yüzde 95'ini ortadan kaldırdıklarını belirterek, "Artık işlemlerimizin yüzde 95'e yakını şubeler dışında oluyor. Bu korkunç bir rakam. Dünyaya ayak uydurabilmek için inovasyon laboratuvarı kurduk" diye konuştu. Simit Sarayı Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Kavukcu ise 5 yılda yurtdışında bin mağaza açacaklarını kaydetti.