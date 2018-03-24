Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Ekonomi Haberleri > FETÖ’cü sendikaya operasyon

’cü sendikaya operasyon

Giriş Tarihi: 24.3.2018
FETÖ’cü sendikaya operasyon
Cumhuriyet Başsavcılığının / 'ye yönelik soruşturması kapsamında, örgütle iltisaklı olduğu için ile kapatılan na bağlı sendikaların 8'i ByLock kullanıcısı 62 yöneticisi hakkında gözaltı kararı verildi, şüphelilerden 41'i gözaltına alındı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 7 ilde düzenlenen başkent merkezli operasyonda gözaltına alınan yönetim kurulu üyelerinden 30'nun Ankara'da, 11'inin ise diğer illerde yakalandığı öğrenildi. Operasyon düzenlenen Aksiyon İş Konfederasyonu'na bağlı 6 sendikanın isimleri şöyle: Ufuk Büro-Sen, Ufuk Kültür-Sen, Ufuk Haber-Sen, Ufuk Sağlık-Sen, Ufuk Ulaştırma-Sen, Ufuk Yerel-Sen.
piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
FETÖ’cü sendikaya operasyon
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN