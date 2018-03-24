FETÖ’cü sendikaya operasyon

Ankara
Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ
/ PDY
'ye yönelik soruşturması kapsamında, örgütle iltisaklı olduğu için KHK
ile kapatılan Aksiyon İş Konfederasyonu
na bağlı sendikaların 8'i ByLock kullanıcısı 62 yöneticisi hakkında gözaltı kararı verildi, şüphelilerden 41'i gözaltına alındı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 7 ilde düzenlenen başkent merkezli operasyonda gözaltına alınan yönetim kurulu üyelerinden 30'nun Ankara'da, 11'inin ise diğer illerde yakalandığı öğrenildi. Operasyon düzenlenen Aksiyon İş Konfederasyonu'na bağlı 6 sendikanın isimleri şöyle: Ufuk Büro-Sen, Ufuk Kültür-Sen, Ufuk Haber-Sen, Ufuk Sağlık-Sen, Ufuk Ulaştırma-Sen, Ufuk Yerel-Sen.