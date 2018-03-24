Güçlü ekonomiye 10.5 milyarlık değer

Teknik Yapı
, devam eden 7.3 milyar liralık projelerine ek olarak yıl sonuna kadar 3.2 milyar liralık 3 yeni projeyi devreye almayı planlıyor. Şirket, projelerini İstanbul Fikirtepe, Kartal
ve İzmir
'de inşa etmeye hazırlanıyor. Büyüyen ve güçlü Türkiye
'nin önüne birçok engel çıktığını fakat konut satışlarının her yıl bir öncekinden daha iyi performans sergilediğini belirten Teknik Yapı Başkan Yardımcısı Umut Durbakayım, şirket olarak bu süreçte Türkiye ekonomisine önemli katkıda bulunduklarını söyledi. Durbakayım, "Son 7 yılda 2 milyon metrekareden fazla inşaat yaptık. Bunun yanı sıra, 17 farklı projede toplam 12 bin 24 daireden oluşan 7.3 milyar liralık değer yarattık" diye konuştu. MİLLİ BİRLİK GÜCÜYLE AŞARIZ
Türkiye'nin son 20 yıl içerisinde birçok kriz ve sorunla karşılaştığını hatırlatan Durbakayım, milli birlik ve ulusal güçbirliği ile hepsinin üstesinden gelindiğini ifade etti. Türk ekonomisi ve iş dünyasının her seferinde en ön saflarda yer alarak ve tek vücut olarak krizlere başkaldırdığının altını çizen Durbakayım "Türk iş dünyası, ortaya çıkan her sorunu bir önceki krizden aldığı güçle aşmasını bildi ve biliyor. Çünkü biz geleceğimize güveniyoruz ve milli beraberliğimizi hiçbir gücün yıkamayacağını biliyoruz" dedi. FAİZ SORUNUNU ÖZKAYNAKLA ÇÖZDÜ
Yüksek
faiz ve yüksek maliyet arasında sıkışan konut fiyatlarının müşterilerde yarattığı baskının öz kaynak gücüyle aşıldığını belirten Durbakayım, "Aylık bazda yüzde 1.2'ye varan faiz oranlarının müşteri üzerinde yarattığı baskıyı ve ötelenen alım talebini ortadan kaldırmak için öz kaynaklarını kullanıyoruz. Faizlerin konut fiyatlarına yarattığı çarpan etkisini minimuma çekmek için özel anlaşma yaptık. Faiz ve vade konusunda bankalara katkı yaparak 100 ay vadede bile 0 faiz sunarak, alım gücünü kolaylaştırıyoruz" dedi.