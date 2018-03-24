Kurda dalgalanma geçici

Başbakan Binali Yıldırım
, dolardaki yükseliş için "Kurlardaki değişkenlik geçici bir durumdur" dedi. "Ekonomi açısından herhangi bir tereddüde mahal yok" ifadesini kullanan Yıldırım, şunları kaydetti: ETKİLERİ GEÇİCİ VE SINIRLI
:
Doların Türk Lirası karşısında değer kazanması ihracatı olumsuz etkilemez. Aksine olumlu yönde katkısı olur ama kurlardaki değişkenlik geçici bir durumdur. Malum Türkiye
'nin dünyaya açık bir ekonomisi var. Zaman zaman dalgalanmalar olabilir. Bunların etkileri de sınırlıdır ve geçicidir. Dolayısıyla asıl olan orta ve uzun vadede ekonominin sağlıklı şekilde işlemesidir. İşsizlikle istihdam
la ilgili veriler açıklandı. Orta Vadeli Plana uygun şekilde istihdama katılımda çok önemli yüzde 52-53 oranında katılım olmasına rağmen geçen sene önemli ölçüde istihdam sağlayıcı düzenlemeler yaptık. SÜPER TEŞVİK
:
Türkiye'de bir yandan işgücüne katılım artıyor, bir yandan da katılanlara iş bulma konusunda hükümetimizin düzenlediği çok önemli çalışmalar var. Bütçemiz, bütçe gelirlerimiz planlamanın üzerinde seyrediyor. Çok yakında da özel, süper teşvik dediğimiz teşvik sistemini de kamuoyuyla paylaşacağız. Doğu ve Güneydoğu ile ilgili 6'ncı bölge artı teşvik sistemini de yürürlüğe koyduk. SÜLEYMANİYE HARİÇ: Irak
merkezi hükümeti hava sahasını açtı. Bundan böyle Erbil
'e uçuşlar olacak. Ancak Süleymaniye
'ye herhangi bir uçuş olmayacak. Süleymaniye'de terör örgütüne yönelik ülkemiz aleyhine faaliyeler yoğun şekilde devam ediyor. 26 MART'TA BAŞLIYOR
Bu arada THY
Genel Müdürü Bilal Ekşi de Erbil'e gerçekleştirilecek tarifeli seferlerin 26 Mart'ta başlayacağını açıkladı.