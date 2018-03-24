Tekstilcilerden "12 milyar dolar ihracat" sözü

İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Gülle, "Bizim küçük adımlarla devam etme lüksümüz yok. Sektörümüz 2017 yılında 10 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi. Buradan söz veriyoruz. 2018 yılında ihracatımızı 12 milyar dolara çıkaracağız." ifadelerini kullandı.

İTHİB, GEÇEN YIL EN ÇOK İHRACAT YAPAN ÜYELERİNİ ÖDÜLLENDİRDİ

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin katılımıyla gerçekleştirilen ödül töreninde konuşan İTHİB Yönetim Kurulu Başkanı Gülle, başarılı olanları ödüllendirmenin istikrar için de önemli olduğuna dikkati çekti.

Gülle, iş dünyasının, siyasetin ve bürokrasinin bu kadar başarılı olarak bir arada çalıştığı başka bir örneğin bulunmadığını belirterek, "Bugün nasıl ki Afrin'de, Kuzey Irak'ta, Somali'de, Afganistan'da dünyanın dört bir yanında Türkiye Cumhuriyeti'nin bekası için canı pahasına görev yapan kahraman Mehmetçiğe ve şanlı ordumuza ülkemizin bekasını borçluysak, büyümeyi, istihdamı, katma değeri ve nihayetinde refahı da ihracata, ihracatçılara borçluyuz. Ekonomi Bakanımıza ihracatçılarımıza sağladıkları Yeşil Pasaport, KGF Teminatları, Eximbank Kredileri, Sadeleştirilmiş Devlet Yardımları, Türkiye Tanıtım Grubu çalışmaları ve ihracatçıya sağladığı diğer tüm destekler için bir kez daha şükranlarımızı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

"2018 YILINDA İHRACATIMIZI 12 MİLYAR DOLARA ÇIKARACAĞIZ"

Gülle, dünyanın en büyük 7'nci, Avrupa Birliği'nin (AB) en büyük 2'nci tedarikçisi Türk tekstil sektörünü dünyanın dört bir yanında bekleyen çok büyük fırsatlar olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Sayın bakanımız ve sayın cumhurbaşkanımız ile katıldığımız seyahatlerimizde bunu çok net gördüm. Hemen yanı başımızda Afrika gibi Türkiye'ye çok büyük sevgi ve muhabbet besleyen dev bir pazar var. Biz de bu pazarları size açmak, ihracat artışı yakalamak için anlaşmalar yapıyor, girişimlerde bulunuyoruz. Ancak ihracatçının işi bitmez, ihracata destek verenlerin de işi bitmez.

Hükümetimizle birlikte gece gündüz çalışarak geçmişte olduğu gibi her türlü engeli aştık. Birlikte aşmaya da devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan 2000'li yılların başında TİM'i ziyarete geldiğinde 'Türkiye'yi yürüyerek, koşarak değil sıçraya sıçraya büyüteceğiz' demişti. Evet, hedefleri büyük koymazsak attığımız adımlar küçük olur. Bizim küçük adımlarla devam etme lüksümüz yok. Sektörümüz 2017 yılında 10 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi. Buradan söz veriyoruz. 2018 yılında ihracatımızı 12 milyar dolara çıkaracağız."

1 DAKİKADA 74 BİN DOLAR İHRACAT

İTHİB Yönetim Kurulu Başkanı Gülle, tekstil sektörünün Türkiye'de bitmeyeceğine işaret ederek, "Bu sektör 2017 yılının her bir dakikasında 74 bin dolar ihracat yaptı. Türkiye dakika başına 1 milyon 150 bin dolar ihracat yapmayı başarmış bir ülke. 7/24 kesintisiz ihracat yapabilen bir ülke olabilir, Sanayi 4.0'ı uluslararası pazarlarda İhracat 4.0 ile geliştirebilirsek, en nihayetinde hepimizin gönlünde yatan aslan olan 'dış ticaret fazlası veren Türkiye'ye' ulaşacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmaların ardından 2017 yılında tekstil ve hammaddeleri sektöründe en başarılı ihracatçı firmalara ödülleri verildi. Gecede 36 firmaya Platin Plaket, 58 firmaya Altın Plaket alırken, 3 firma da özel ödüle layık görüldü.

İhracat performansı açısından ilk sırayı AKSA Akrilik Kimya Sanayi alırken, onu sırasıyla AK-PA Tekstil İhracat Pazarlama AŞ, KORDSA Teknik Tekstil AŞ, Zorlu Dış Ticaret AŞ ve Zorluteks Tekstil Ticaret ve Sanayi AŞ takip etti.

En fazla ülkeye ihracat yapan firma ödülünü Kadifeteks, en yüksek katma değer üreten firma ödülünü Roja Brode Sanayi ve ihracatını en fazla artıran firma ödülünü ise S3 İplik Sanayi aldı.